¿Por qué ni Caracol ni RCN están transmitiendo los partidos de la selección femenina en la Copa Oro?

En medio del fogueo que está buscando tener la selección Colombia femenina rumbo a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la invitación a la Copa Oro Femenina de la Concacaf le cayó como anillo al dedo y ya inició su participación en la competición. En el debut, el equipo dirigido por Catalina Usme, Daniela Montoya y Linda Caicedo vapuleó a la selección de Panamá 0-6; pero aquellos seguidores de las chicas superpoderosas, que querían ver el partido en Caracol y RCN, canales oficiales de la tricolor, se quedaron con las ganas, pues no fue transmitido en sus pantallas.

Aun cuando Caracol y RCN son los canales oficiales de la selección Colombia y en ellos se transmiten la mayoría de partidos del equipo masculino y femenino, lo cierto es que la Copa Oro Femenina, al ser parte de la Concacaf, no tiene nada que ver con los derechos que recibieron ambos canales por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, por lo que si hubiesen querido pasar los partidos de la competición, habrían tenido que ir a negociar directamente con las directivas de la entidad futbolística de centro y Norteamérica.

Sin embargo, sin información concreta que afirme o niegue que los encargados de las parrillas de ambos canales se contactaron con la Concacaf, lo cierto es que el único medio que tiene los derechos para transmitir la Copa Oro femenina es ESPN y la plataforma de streaming, Star Plus, ambos manejados por Disney. Por esa razón, ni el canal de los Santo Domingo, ni el de los Ardila Lulle, están transmitiendo los compromisos de las chicas superpoderosas, que tras su victoria contra Panamá, tendrán que jugarse la vida contra Brasil y finalizar la fase de grupos contra Puerto Rico.

