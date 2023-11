Se abre el telón para una nueva edición del Festival de Fado: “El fado y la guitarra portuguesa”

Por: Teatro Mayor |

noviembre 08, 2023

Aparte de estos conciertos, se proyectará la película ‘Guitarras à portuguesa’ de Iván Días; se realizará la conferencia ‘Guitarra portuguesa’ a cargo de Bernardo Couto, y una exposición con curaduría del Museo del Fado sobre la temática del festival. El Festival de Fado es una coproducción de Alto e Bom Som y Everything is New.

Acordes potentes y nostálgicos que evocan el puerto de Lisboa y el río Tejo conforman el sonido de la guitarra portuguesa. En el siglo XIX este instrumento desembarcó en Lisboa y Oporto a través de la migración inglesa de esa época y después los locales lo adaptaron con seis pares de cuerdas. A partir de 1840, se tienen noticias de la asociación de la guitarra portuguesa al fado y en el siglo XX se consolidó como parte del repertorio, la expresividad y la técnica.

Este año, el Festival de Fado hace un homenaje a la guitarra portuguesa con el objetivo de promover la lengua y la cultura de Portugal. La oferta de este evento, que se realiza desde 2015 en Bogotá, incluye una variada oferta que presenta, aparte de los conciertos de la cantante Cristina Branco y el guitarrista Bernardo Couto, dos grandes embajadores del género, la película ‘Guitarras à portuguesa’ de Iván Días, la conferencia ‘Guitarra Portuguesa’ a cargo de Bernardo Couto y una exposición con curaduría del Museo del Fado sobre este único instrumento musical.

25 años del talento de Cristina Branco

Conocida como una embajadora infatigable de la cultura portuguesa en el mundo, Cristina Branco ha sido durante las dos últimas décadas, una de las más prolíficas cantantes de la actualidad y ha producido una importante discografía. La música tradicional portuguesa y el fado son sus principales raíces estéticas, pero la influencia del Jazz, la literatura y los músicos con quienes comparte escenario, imprimen en su música un cariz universal y un encanto sublime.

La trayectoria de Branco empieza en Holanda, donde graba ‘Cristina Branco in Holland (Live)’ (1997). En los años siguientes, su nombre resuena por toda Europa, agota las entradas de sus conciertos en numerosas ciudades y publica varios discos, entre los que destacan ‘Murmúrios’ (1998) y ‘Post-Scriptum’ (2000) —considerado el mejor álbum del mes en Francia—, que refuerzan el éxito de su primer trabajo y por los que recibe dos Prix Choc, los prestigiosos premios de la revista francesa ‘Le Monde de La Musique’.

Considerado el Mejor Disco del Año por la Sociedad Portuguesa de Autores, ‘Menina’ (2016) es el primer capítulo de una trilogía que completan los joviales ‘Branco’ (2018) y ‘Eva’ (2020), discos en los que Cristina Branco cuenta con colaboraciones inusitadas, que traspasan estilos, culturas y geografías y en los que hace interpretaciones que innovan la expresión musical tradicional del fado. En 2022, año en el que celebra 25 años de carrera, Cristina Branco volvió a las ediciones discográficas con ‘Amoras numa Tarde de Outono’.

Branco abrirá el Festival de Fado con un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 10 de noviembre a las 8 p.m. Boletas desde 45.000 pesos.

La guitarra portuguesa de Bernardo Couto

Nacido en 1979, Bernardo Cuoto aprendió a tocar la guitarra portuguesa a los 13 años con el guitarrista y compositor Carlos Gonçalves. En la Escola de Música del Conservatorio Nacional alcanzó el 7.° grado de los cursos de Guitarra Portuguesa y Formación Musical, tras cursar también las disciplinas de Técnicas de Análisis y Composición, Acústica, Historia de la Música y Música de Cámara. También estudió con Pedro Caldeira Cabral, Paulo Parreira e Ricardo Rocha.

Años más tarde Couto comenzó a tocar profesionalmente en la casa de fados Mesa de Frades y desde entonces emprendió un viaje como guitarrista acompañante que lo ha llevado a tocar con Raquel Tavares, Camané, Ana Moura y, más recientemente con Cristina Branco, António Zambujo y Rão Kyao. El guitarrista también forma parte del dúo con el bandoneonista Martin Sued, y del trio SUL con el pianista Luís Figueiredo y el contrabajo Bernardo Moreira. En 2022, y con el sello editorial del Museo del Fado, editó en su propio nombre un disco vinculado exclusivamente al repertorio de las guitarras tradicionales de Lisboa.

Couto presentará un recital de guitarra portuguesa el 11 de noviembre a las 8 p.m. en el Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo. Boletas de 55.000 y 80.000 pesos.

Actividades culturales

En 2023, el Festival de Fado se complementa con tres actividades que ofrecen una inmersión en la cultura portuguesa y en el conocimiento de la guitarra portuguesa, la temática principal del festival. Habrá una exposición artística y didáctica titulada ‘El fado y la guitarra portuguesa’, curada por el Museo del Fado, que será presentada a partir del 10 de noviembre en el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo. Adicionalmente, el 11 de noviembre a partir de las 4 p.m. se presentará en la Sala VIP del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la película ‘Guitarras á Portuguesa’, del director Ivan Días, y posteriormente, a partir de las 6 p.m., el guitarrista Bernardo Couto presentará una conferencia sobre la guitarra portuguesa como abrebocas a su concierto en una de las salas del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo.

El Festival de Fado

Este Festival tuvo su primera edición en Madrid en 2011 y no tardó en convertirse en un evento mundial, con sede en dieciséis ciudades de Europa, África, Asia y América Latina. A Bogotá llegó en 2015 y desde entonces artistas como Carminho, Camané, Katia Guerreiro, Mariza Antonio Zambujo y Pedro Joia, entre otros, se han presentado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

