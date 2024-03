¿Regresan las Convivir? Lafaurie defiende los Frentes solidarios de seguridad de los ganaderos

.Publicidad.

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, caracterizado contradictor del Presidente Petro y de muchas de las políticas impulsadas por los sectores de izquierda del país sorprendió el año pasado con dos posturas que además lo convirtieron en uno de los personajes del año 2023: acompañó el gobierno en su propuesta de reforma agraria con una ambiciosa oferta de tierras y aceptó formar parte de la mesa de negociación con el ELN.

El ofrecimiento se lo hizo públicamente el Presidente en pleno congreso de Fedegan en Cartagena que reúne a los ganaderos de Colombia, un sector golpeado nuevamente por la violencia después de haber tenido algunos años de relativa tranquilidad. Lafaurie arrancó el año con una propuesta que una vez más sacudió el debate nacional y de la que habló frontalmente con el Presidente en la Casa de Nariño: los Frentes solidarios de seguridad y paz.

¿Se va a regresar con éstos a las Convivir? Este es el punto de arranque de esta conversación con Juan Manuel Ospina, en la que además de defenderlos profundiza en temas con los que rompe según él prejuicios y estigmatizaciones

Juan Manuel Ospina: Pregunta simple para empezar Pepe: ¿Qué se busca, qué problemas puede haber y qué ventajas piensas que puedan tener?

José Félix Lafaurie: A ver Juan Manuel tú y yo, que por razones de familia y 150 años de tradición en el sector rural; venimos de familias que se pueden llamar latifundistas, al margen de que 60 años de historia con violencias, reformas agrarias, y también desinversión por falta de rentabilidad. La realidad del campo colombiano es otra, pero hay un elemento que ha sido transversal en los últimos 40, 50 años, el factor de violencia, generalizada en las regiones. Ese ha sido el principal factor de desmotivación de la inversión en el campo. Y claro, cuando tu estas apartado de todo, en la mitad de la nada, el primer bien público que tú demandas es seguridad. Qué es lo que no hay. (…)

El recuento es largo pero lo cierto es que el monopolio real de la fuerza lo tienen los negocios ilícitos. En los años 80 y los 90 fue así, y ahora la situación es grave. Hoy tenemos, según inteligencia hay 428 municipios de control territorial de grupos armados para proteger rentas ilícitas. Narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras. Y más de 300 hectáreas de coca en diferentes regiones, por lo tanto, creo que tenemos un lio violencia que hay que analizarla regionalmente, Bien distinto el sur de Bolívar del Catatumbo y el amplísimo suroccidente, Putumayo; el Valle del Cauca, Nariño; Caquetá., esa es una Colombia a la que hay que llegar con los ojos muy avizores. ¿Dónde están los ganaderos? En todo el país.

JMO: Y son pequeños ganaderos, que es otra de las falacias que existen.

JFL: Colombia tiene 1122 municipios y en 1105 hay ganadería. Casi que la soberanía económica y social del país descansa en la presencia ganadera. Y si el control de los grupos ilegales es de la dimensión que te comenté al principio, los ganaderos están sometidos a ellos. Y es necesario dar una respuesta. Y de allí los frentes de seguridad, a los que les quise agregar los dos calificativos: solidaria porque necesito construir tejido social de protección con las autoridades en el territorio

JMO: Fíjate Pepe que eso es lo que existen o existía en las ciudades. Con la policía y los vecinos.

JFL: Hay 33 mil frentes de seguridad en las ciudades. Hay más de 400 frentes empresariales de seguridad. Porque esa discriminación, porque esa estigmatización Hay más de 500 hombres armados prestando un servicio de seguridad y nadie se queja.

JMO: Qué tanto fue estigmatización…

JFL: Mira, un buen día aquí, unos sectores de izquierda radical la emprenden frente al sector ganadero y echan el cuento, el paramilitarismo. Por supuesto que existió como una reacción a los grupos de izquierda radical que asesinaban secuestraban y afectaron la seguridad durante los 80 y 90 .de todo el sector ganadero en el país y ahí se montaron las Convivir por decreto de Gaviria, de Samper, con fallo de la Corte Constitucional. Que degeneraron, sí. Asesinatos de todos los lados.

JMO: Volvamos al punto de los frentes.

JFL: Lo de los Frentes solidarios tienen una connotación muy importante. A mí no solamente me interesa la comunidad; me interesa la autoridad; me interesa el alcalde, el juez, el fiscal, el personero, que tiene una responsabilidad de materia de derechos humanos o acaso.

El derecho humano de los ganaderos es menos derechos humanos que, el del líder sindical. No, no, no. Aquí los dos ojos que lloren. Nadie tendría porque sorprenderse de poder contar con un tejido social de protección que involucre las autoridades, que tiene responsabilidades constitucionales, para poder proteger la vida y los bienes de los colombianos que están en la ruralidad. Es la respuesta de los mismos de siempre que tienen un muro de estigmatizaciones y cuestionamientos que no son verdad.

JMO: Una cosa era la dinámica de los actores de esa violencia y otra la de hoy en día que está atravesada por el narcotráfico.

JFL: Comparto esa visión. Y mira miremos hechos concretos de como la autoridad ha sido capturado por los grupos ilegales y no hay quien defienda a la gente en los territorios (…)

JMO: El país está infectado de narcotráfico

JFL: Este es un país de irresponsables. Recuerda la lucha que yo di solo, ningún dirigente gremial me acompaño, contra Santos. ¿Por qué todo el mundo ha aplaudió el el acuerdo de paz de santos?

El el acuerdo de paz es malo porque le dieron curules no es malo porque le dieron emisoras y le dieron un partido, alcanzaron a montar una estructura judicial en absolutamente a contravía o a contrapelo de lo que es el derecho para que lo juzgue con impunidad.

No fue muy mala porque de la época de Alejandro Gaviria que dijo que el glifosato daba cáncer ya los europeos lo volvieron a autorizar- mientras aquí no se fumiga una sola mata. Por eso pasamos de 42,000 que dejó el gobierno de Uribe a 300.000. Pero más grave aún, el acuerdo terminó, eh, consolidando un derecho a que sea manual y voluntario.

Por eso estamos como, estamos lo que ayer digo, el departamento de estado a propósito de lo que es la evaluación que hace el departamento de estado a nivel mundial sobre la lucha contra el narcotráfico, eh, con Colombia, es terrible.

JMO: Te hago una pregunta a quema ropa: le ves algún sentido a que se avance finalmente en un proceso de legalización de las drogas. Pues yo te digo una cosa desde la orilla colombiana.?

JFL: Yo te digo una cosa, si lo propusiera, yo no me negaría a eso. ¿Por qué es que uno no puede estar en una postura medio moralista, cierto? Asistimos a una degradación de las instituciones. El estado de derecho funciona gracias a la fortaleza de las instituciones, pero si las instituciones a punta de bala y de plata las corrompen, es preferible la legalización y tener mejores instituciones.

JMO: Es que hay mucho moralismo alrededor del tema. Como casi todos los moralismos, muy hipócrita.

JFL: Es la dictadura americana y de Naciones Unidas, los mismos que dijeron que el país estaba perdiendo la gobernabilidad de los territorios. Pues por culpa de ellos que apoyaron toda esta vagabundería (…)

Y hablaron de mucho más de agricultura, del bajo valor del dólar que estimula las importaciones hasta de leche en polvo y golpea las exportaciones de flores, de carne y de la gran pregunta ¿en Colombia hay o no latifundio?

