Reanudación accidental de actividades presenciales en las universidades

Volver a la presencialidad en el mundo universitario no puede ser en modo alguno sinónimo de retorno a los ineficientes modus operandi anteriores a la pandemia

Por: Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas. |

marzo 10, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Según era de prever, no ha sido para nada halagüeña la reanudación de actividades presenciales en el mundo universitario.

No hacía falta contar para esta previsión con una bola de cristal. Por doquiera que miremos, se siente una obsesión poco menos que compulsiva por volver a la presencialidad usual, como si todo pudiese ser como era antes de esta pandemia aún en curso y sin final a la vista.

-Publicidad.-

Resulta fácil darse cuenta de ello con nomás mirar los mensajes de correo electrónico que a muchos suelen llegarnos, tanto de universidades públicas como privadas, con motivo de actividades académicas diversas.

Es como si hubiesen quedado proscritas o arrumbadas las plataformas para actividades remotas, tales como Moodle, Blackboard, Zoom y Google Classroom, si bien alguna que otra excepción.

Publicidad.

En particular, en la Universidad Nacional de Colombia, que conozco bien, el profesorado ha demostrado sus preocupaciones y molestias al respecto desde el comienzo de este año, recogidas, entre otras, por la Asociación de Profesores de la Sede Medellín (APUN) en diversos comunicados.

Sencillamente, no convence, ni de lejos, lo tocante a la bioseguridad en multitud de espacios, situación que tiende a complicarse con motivo de la mala elección de tapabocas por parte de muchos miembros de los diversos estamentos universitarios.

Es decir, tapabocas con un bajo nivel de protección, como los quirúrgicos y otros de tela, frente a variantes de preocupación del coronavirus como ómicron, tan contagiosa.

No solo esto, puesto que, por añadidura, es menester señalar que tampoco observa el estudiantado lo de la práctica rigurosa de las medidas de bioseguridad.

Por ejemplo, en las filas para abordar los buses para el transporte entre varios campus de la Universidad, no se guarda el aconsejable distanciamiento entre persona y persona.

Para colmo, si bien comenzó apenas el semestre en esta semana en dicha Universidad, abruma sobremanera la escasez de elementos tan básicos como marcadores para tablero.

En todo caso, asombra que en estos dos años que han transcurrido de esta pandemia, no se hayan adelantado acciones y preparativos al respecto, con mentalidad preparacionista. En fin, en casa de herrero cuchillo de palo.

Como quiera que sea, solo es cuestión de algún tiempo, no mucho, para que veamos las consecuencias correspondientes, esto es, el aumento de casos de contagios y muertes habida cuenta de que ómicron es una variante de preocupación altamente contagiosa. Así mismo, conviene no perder de vista que la efectividad de las vacunas no aguanta, ni de lejos, el largo plazo.

En todo caso, es obvio que las administraciones de por aquí, no solo las universitarias, comenzando por el propio Gobierno, se comportan como si fuese posible volver a la normalidad por el estilo de Gran Bretaña y otras naciones del primer mundo, las cuales cuentan con amplios recursos para afrontar complicaciones en este sentido.

Empero, Colombia no es la Gran Bretaña, ni es parte del Primer Mundo. Con todo, en las universidades no falta la propaganda que invita a poner en práctica las medidas de bioseguridad dado que estamos en tremendo pico de la pandemia, pero en un contexto paradójico y obsesivo de retorno a las actividades presenciales con demenciales aforos del 100 % y unos estamentos que todavía no internalizan lo inherente a la bioseguridad.

Empero, volver a la presencialidad en el mundo universitario no puede ser en modo alguno sinónimo de retorno a los ineficientes modus operandi anteriores a la pandemia, sobre todo los del sector público.