'Random', 'furro', 'doxiar': el minidiccionario del nuevo lenguaje juvenil

“La nueva doxa estudiantil, los nuevos modismos juveniles… La caída de una idea frente a la caída de la utopía…XD”

Un modismo, en lingüística, es un hábito, un lugar común, una costumbre lingüística que tiene la función de ahorrar energía; los modismos se encuentran presentes en todas las lenguas y en el habla de todas las personas. La etimología de modismo está relacionada con moda.

Cleóbulo Sabogal Cárdenas debe estar teniendo pesadillas, pues el idioma está sufriendo grandes modificaciones a pasos agigantados.

No soy experto en lingüística, uso del lenguaje o experto de la Real Academia Española, menos entiendo los alcances del instituto Caro y Cuervo. De lo que sí puedo hablar es de una microinvestigación que he adelantado en el aula sobre lo que he considerado los modismos juveniles.

Algo que llama mucho la atención de docentes, coordinadores, psicólogos y trabajadores sociales de los colegios, más cuando la jerga de los jóvenes complica la comunicación o el entendimiento de los mensajes en cada clase entre emisor y receptor.

Para ello esta este artículo ¿conoce usted como hablan sus hijos e hijas en el colegio? ¿Se ha puesto a pensar la carga simbólica que cada palabra trae consigo?

Es interesante porque, así como cambia el mundo y las relaciones sociales, el uso de algunos términos determinan que las distancias se acorten o se vuelvan más amplias por medio de la utilización de unos modismos que reducen el universo lingüístico a un big bang de nada, pero de un amplio espectro dentro del significado y el significante.

A continuación, un glosario que pueda ayudar a entender como la dimensión de lo juvenil le ha traído a este mundo unas nuevas formas de subjetivación por medio del uso de distintas palabras y que, así como construyen relaciones interpersonales, también las pueden destruir.

Lo he denominado decálogo estudiantil, aunque en el listado haya más de 10 términos, una alegoría a las 10 leyes infinitas o los 10 mandamientos, las normas principales, etc.

Confirmo: dícese del momento en el cual el estudiante se siente identificado con una situación, frase, expresión o acción en la que representa en la palabra del otro un recuerdo, una actitud una forma de ser.

XD: sarcasmo, risas, un sí aprobatorio, una confirmación.

Sí soy: afirmación en la cual el estudiante reafirma que lo que está viendo proyectado va muy de la mano con su forma de ser o actuar.

Furro: para algunos una ofensa o afrenta, para otros la representación de un ser humano-animal que es amante de la cultura cosplay. También sentimiento de atracción por los animales antropomorfos.

Trapito: dícese de una persona que no tiene género o en su defecto hace parte de una comunidad de diversidades. “Un hombre que se hace pasar por mujer”

X2: tal como se afirma, quiere decir “yo también” un ejemplo de ello: ¿niños trajeron el trabajo de la clase? “sí profe”, otro seguidamente dice “x2”.

Random: persona que realiza comentarios “old school”, es decir que en medio de sus conversaciones trae fragmentos de algún programa popular o videos, o películas de décadas atrás. Decir lo que sea de la nada…

Uwu: persona que se siente sonrojada.

Doxiar: acción de doxeo.

Doxear: investigar a una persona para saber su dirección de casa, y saber todo lo personal, amigos, vivienda, todo en un contexto virtual.

fachero: joven que tiene “Flow, guapo, que tiene estilo, bien vestido”.

Contexto: explique

Basado: eso fue muy realista, muy pasado, muy pro.

Bait: era broma era mentira.

Espoiliar: contar una película sin escrúpulos frente a alguien que tiene expectativa de verla y se desvanece frente al relato del otro.

Simp: cuando un estudiante deja a sus amigos por ir a estar con otra persona. En especial buscar a una mujer o un chico. Persona que le ofrece todo a una mujer y no le da ni la hora.

Aragan:

Hace referencia a una persona que es muy buena haciendo algo.

Galáctico: persona con vestimenta exótica

GOD: persona que sobre sale sobre otras “yo soy muy GOD en call of duty”

Buenardo: afirmación de que algo es bueno o entretenido.

Entenderlos hace parte del contexto, interpretarlos es una cuestión subjetiva, pero dimensionar lo que cada uno siente al escucharlas hace de la escuela un laboratorio de investigaciones contemporáneo, en el cual hacen falta más investigadores entorno al modelo educativo y su pedagogía.