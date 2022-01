Quién es el primer alcalde exfarc que logró llevar el agua a Turbaco, Bolívar

.Publicidad.

Su nombre civil es Guillermo Enrique Torres. Saltó a la fama en la zona de distensión del Caguán cuando cantó en el evento que inauguró los diálogos del gobierno de Pastrana y las FARC. Tiene un par de cumbias, pero en realidad es un vallenato de los clásicos y siempre carga una guitarra española.

Conrado, ya como ex combatiente, conquistó la alcaldía de un pueblo ubicado a unos 30 minutos de Cartagena de Indias. Con esa misma guitarra y gracias a los Acuerdos de Paz, conquistó a su pueblo, Turbaco, en las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2019, en las que obtuvo el 50,7 % de la votación (21.446 votos), frente a los 13.681 que obtuvo su más cercano contendor. Ese día, Guillermo Torres se convirtió en el primer exguerrillero en ganar una alcaldía tras la firma del Acuerdo de Paz.

Esa no fue su máxima hazaña. Además de haber recibido el premio "Alcalde Solidario e Incluyente de Colombia 2021” por ser el alcalde más destacado en la tarea de incluir socialmente a las poblaciones más vulnerables de su municipio, logró lo que era impensable: que a todas las casas de su pueblo llegara el agua potable todos los días. Un martirio que llevaban soportando por más de 50 años.

Torres era la mano derecha de Édgar Devia, alias 'Raúl Reyes', dado de baja durante la Operación Fénix de las Fuerzas Armadas Colombianas, el 1 de marzo de 2008 y que desató la polémica con el vecino país de Ecuador, por el bombardeo en una zona selvática cercana a la provincia de Sucumbíos. Entonces se creyó que 'Julián Conrado' había muerto. Pero el 3 de marzo el director de Medicina Legal, Pedro Franco, descartó dicho rumor.

Aprendió a tocar la guitarra a muy temprana edad y compuso más de 100 canciones, dos de las cuales grabó el famoso cantante vallenato Alfredo Gutiérrez. Tras su ingreso a la guerrilla, en 1984, se convirtió en el cantante oficial de las Farc.

Ya en su nueva vida, regresando a su pueblo natal se dedicó a la política. A la alcaldía no llegó con el apoyo del partido Farc, sino con el aval de Colombia Humana - UP, pues sus relaciones con la guerrilla no fueron las mejores en los últimos años. Había pedido la salida, pero ante la negativa de la dirigencia, cogió su propio camino.

Y desde ahí los logros han seguido en subida. Hace pocos meses se graduó como bachiller, el más viejo del grupo junto con su esposa Lola. Ahora, en su pueblo, a través del proyecto de extensión de redes de ocho mil metros lineales, más de ocho comunidades del municipio del norte de Bolívar, podrán contar con agua en sus viviendas. Obras por un valor aproximado de 1.300 millones de pesos.

Al poder económico y político de familias que todo lo controlan, este hombre armado de una guitarra y con el lema Amando Venceremos, Julian Conrado, ha logrado ganarle al poder establecido en su municipio.