¿Quién es el empresario que no sube en tarima a artistas con los que vende sus conciertos?

El aprendiz de Ricardo Leyva no ha tenido suerte con sus conciertos, el ultimo error fue vender a Wilfrido Vargas quien no se le subirá el 1 de marzo

El próximo 1 de marzo el productor musical Juan Velásquez va a hacer un concierto en el que ofrece a Jossie Esteban, Kinito Mendez, Rikarena, Fulanito y Miriam Cruz, quien fue voz de las Chicas del Can, además también en tarima, según el cartel de promoción, se subirá Danny Marín y el Show final estará a cargo del más grande del merengue el patrón de género: el señor Wilfrido Vargas y su orquesta.

Todo está listo para el concierto que se hará en el Movistar Arena de Bogotá. Aunque fuentes cercanas a Juan Velásquez Entretenimiento han confirmado que la venta de boletas va caminado a paso lento, muchas de las entradas que ya están vendidas tuvieron como motivación para la venta al gigante Wilfrido Vargas y su orquesta, motivación que al parecer es solo una ilusión.

Fuentes cercanas al máximo exponente del merengue en el mundo entero confirmaron que Wilfrido Vargas no va a estar subido en el concierto que se llama Sin Merengue no hay fiesta Danny Marín y sus amigos, producido por Juan Velásquez, quien es aprendiz del productor Ricardo Leyva, otro grande de la industria musical, llamado el Rey Midas de los conciertos, porque evento que hace se convierte en éxito.

Las personas cercanas al cantante dominicano indicaron que Wilfrido Vargas no puede estar en el concierto de Juan Velásquez porque tiene un contrato de exclusividad en Colombia para presentarse a mediados del mes de abril y no pude subirse a otra tarima dos meses antes de aquella fecha ya firmada.

Juan Velásquez no ha contado con la suerte de su maestro Ricardo Leyva, a quien el Sould Out en sus conciertos se volvieron una de sus marcas. A Velásquez, quien duró varios años trabajando al lado de Leyva, aprendiéndole algunas cosas del oficio de poner artistas en el escenario, no le ha ido muy bien. Para llenar sus conciertos, Velásquez ha tenido que poner 2x1 ya llegando la fecha del concierto, habiendo ya vendido muchas boletas a precio full, lo que la causó inconvenientes con los primeros compradores que exigían igual trato

El pasado 24 de noviembre Juan Velásquez vendió un concierto en Corferias con la Sonora Matancera, pero la Sonora no se subió al escenario. Velásquez vendió el concierto sin tener la certeza de que la Sonora iba estar en tarima o no y no estuvo. A Juan Velásquez él éxito no lo ha querido acompañar, aún le falta aprenderle a su maestro Ricardo Leyva.