¡Qué rápido se le acabó el encanto a Petro!

Por: DANIEL FELIPE OTALVARO RAMIREZ

marzo 06, 2023

La semana pasada dentro de la Casa de Nariño, debió ser los días y noches más estruendosas para el presidente Petro. Hechos seguidos como: la filtración del documento de ministros, la remoción del cargo de Gaviria, Urrutia y Ariza; el secuestro y asesinatos de policías; la apertura de investigaciones a la campaña por parte del CNE y el pedir a la Fiscalía abrir investigaciones contra su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás Petro, dejan al presidente vulnerable a críticas.

Petro se comprometió con un cambio a las estructuras del Estado, las reformas que ha presentado hasta ahora dan fe de ello, pero el comportamiento de su familia en el poder lo dejan como un filial del continuismo. Las revelaciones de los chats de Semana en los que Nicolás Petro entabla conversaciones con el papá de la ministra de Minas, de Salud, el ministro de Educación y el director administrativo de la presidencia, Mauricio Lizcano. Dejan espacio para especular sobre su injerencia en los nombramientos en los cargos regionales, en este punto es preciso recordar la foto de Nicolás con el hijo del excongresista vinculado al caso del cartel de la toga, Musa Besaile. En otros tiempos, cuando el hoy presidente fue senador, una foto llegó a insinuar el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Duque presidente, el caso de la Ñeñe Política.

Petro no debe olvidar su compromiso con el electorado que lo llevó al cargo. Seguidores que hoy parecen perder el encanto de la demagogia y la retórica, que ya esperan resultados concretos. No se puede seguir discutiendo sobre el legado y los tiempos, frases populares: “es que apenas van siete meses” o “cómo va a cambiar el legado corrupto de 200 años en unos meses” no pueden seguir siendo argumento. La República no se fundo el 7 de agosto de 2022, es el momento de demostrar que este Gobierno de izquierda tiene la capacidad de garantizar la seguridad ciudadana, de no permitir la impunidad y de someter las bandas delincuenciales del narcotráfico.

Al presidente la favorabilidad se le desploma y la marcha en contra de sus reformas del pasado 15 de febrero se vieron con mayor acogida en las calles, las plazas ya no están como épocas electorales. El barco del Pacto Histórico presenta fisuras, y cuando el barco empieza a hundirse los primeros en saltar en el caso de la política colombiana crean rancho aparte: La Fuerza de la Paz. Al parecer faltan cinco para las doce, se termina el encanto y usted presidente se da cuenta, pero ya no puede hacer nada, porque el poder lo ha nublado y será el inicio del Petro que se pone a “twittear como loco”, cumpliéndose lo dicho por su exministro, Alejandro Gaviria.

