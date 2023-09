¿Qué le pasa a la Ingris?

Por: Alvaro de Jesus Forero Salazar |

septiembre 11, 2023

Entre lo humano y lo profano…

Escuchando en detalle la entrevista que le hicieron a La Ingris en Los Danieles -que, entre otras cosas fueron muy respetuosos, pero no por ello dejaron de señalarle su lenguaje de odio y su mentira- se vio de lejos una mujer balbuceante en su diatriba, como queriendo atajar palabras con que responder para intentar justificar lo injustificable, como usar la vida íntima del presidente de forma calumniosa y difamatoria, como puntal político para sus fines electorales.

Ante este cuestionamiento por parte de Los Danieles, afirmó, que, la vida publica y personal puede ser expuesta por considerarse zonas grises -la de los demás desde luego a ver si piensa lo mismo sobre la de ella-. Pero, cuando la cuestionaron por sus imprudencias, no paraba de gaguear, mirar en diferentes direcciones, y atrapar palabras para intentar salirse por la tangente.

Miserable, es el calificativo que me dejó su entrevista. Calumniosa y difamatoria, pero, por sus expresiones corporales y faciales, además, de su balbuceante participación, me quedó también la duda de, si perdió algo de cordura durante su cautiverio, o siempre hubo una Ingris con un lado oscuro en su personalidad, que no dejo, ni siquiera en tono gris que hubiéramos podido percibir.

No fuimos pocos los colombianos -no me gusta decir: todos los colombianos- que, aguardamos el regreso de Ingris a la batalla política después de su liberación, aún entendiéramos lo justificable de un receso necesario. Pero lo que vimos en adelante, fue como se fue desfigurando la heroína, hasta convertirse en sátrapa, es decir, déspota y ruin.

Cabe recordar que, para la campaña del 2010 – 2014, Ingris se presenta como la fundadora del Partido Verde, descalificando la labor de Antanas Mockus, declarándose uribista, y pidiendo votar por Santos. Es decir, una injustificable incoherencia.

Si hacemos memoria, el PV fue fundado por Carlos Ramón Gonzáles y Elías Pineda. Antanas Mockus fue el icono que lanza al PV al estrellato con la campaña del Girasol y el eslogan de “No todo vale, Yo vine porque quise, a mí no me pagaron”.

Queda claro cuál es su ala política y su hipocresía, porque para el 2022 se infiltra en la campaña de Robledo implosionándola por dentro, sin otro fin que sacarla de la contienda, al punto que termina en la campaña del Ingeniero, de la misma forma que hubiera terminado en la de Fico si este hubiera quedado para la segunda vuelta.

Cuando le preguntaron: ¿Por qué se unió a la campaña del ingeniero, pues representaba la antítesis de lo que ella promulgaba? Respondió, que para el momento del ingeniero no se conocía nada en su contra… ¡Siiii, cómo nooooo!

En fin, si Petro necesita un psicólogo, muchos personajes tiernos de la política nacional, necesitan un exorcismo.