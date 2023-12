Presidente de Chile no logró tener Constitución distinta a la de Pinochet

.Publicidad.

Los chilenos dijeron claramente que rechazan la nueva propuesta de Constitución, esta vez la redactada desde el Consejo Constitucional con mayoría del Partido Republicano del ultra conservador Antonio Kast. Por no lograr la mayoría, ya se había hundido el texto anterior, inspirado por la izquierda liderada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, votado el 22 de septiembre de 2022 y cuya derrota forzó al Presidente a un replanteamiento político de fondo. Se vio entonces el crecimiento de las posiciones más de derecha, herencia de Pinochet, pero estas tampoco lograron concretar una propuesta que convenciera con el texto a una mayoría de los chilenos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric no ha logrado sacar adelante la nueva Constitución que fue bandera de su campaña que lo llevó la Presidencia. El 81 % de los chilenos que estaban habilitados para votar, lo hicieron, esta vez con voto obligatorio. La jornada se caracterizó por una ciudadanía apática y distante a la que no la convenció la Constitución de la derecha y la ultraderecha, como antes lo había hecho con la llamada progresista liderada por el propio Boric. La diferencia superó los once puntos entre las dos opciones: 55, 75 % frente a 44,25 %. 6.810.716 contra 5.405.055 votos con el 98 % del escrutinio. Solamente las regiones rurales que siempre votan por sectores conservadores como el Maule, Ñuble y La Araucanía lo hicieron a favor del nuevo texto liderado por el Partido Republicano de José Antonio Kast.

La ciudadanía parece haber castigado a la elite política incapaz de ponerse de acuerdo. La derecha de José Antonio Kast con su Partido Republicano ha sido derrotada y él lo ha reconocido de frente: “Ni nosotros ni la izquierda puede celebrar”. La Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de derecha tradicional que apoyaba la opción a favor en el plebiscito constitucional, también reconoció su derrota en cabeza de su presidente Javier Macaya.

El gobierno de Gustavo Petro, entre tanto, sigue sin nombrar una delegación diplomática sólida y profesional. Después del fallido intento de designar al político liberal del Cauca Temístocles Ortega como Embajador en febrero de este año, sigue sin definirse el representante del Presidente en ese país con cuyo gobierno siente mucha afinidad y a donde ha viajado ya dos veces, la última con ocasión de los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet con el que derrocó al presidente Salvador Allende, ocasión en la que hizo de anfitrión el polémico Sebastián Guanumen, quien es el Cónsul de Colombia en Santiago desde febrero de este año.

El cargo de mayor rango en la Embajada de Colombia en Chile es el nombramiento en provisionalidad de Gloria Esperanza Acevedo como Consejera de relaciones exteriores y quien había sido postulada en el pasado para un cargo similar en Madrid. El nombre de Acevedo fue asociado con la familia paterna del Presidente y esto habría marchitada esa opción diplomática que se revivió en Santiago de Chile en septiembre pasado, pero su inexperiencia no permite darle la proyección que requiere esta importante Embajada.

