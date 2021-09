¿Por qué Pirry salió de pelea con RCN?

.Publicidad.

Una de las caras más importantes de RCN durante más de 10 años fue Pirry. El periodista inició como presentador de la antigua Copa Extrema Sprite y fue creciendo poco a poco. Luego pasó a hacer crónicas para el noticiero de RCn y adquirió tal relevancia que pasó a tener su propio programa: Especiales Pirry.

Su programa finalizó en el año 2015 pero Pirry regresó en 2017 para un nuevo programa investigativo. SIn embargo, en entrevista con Pulzo contó que le cancelaron el programa sin ninguna explicación al respecto.

"Me dijeron: ‘No, es que tú no vas más'", dijo el periodista. Varios rumores indican que se trató de motivos políticos, ya que varias de las investigaciones de Pirry tenían que ver con temas donde él tenía una postura que iba en contra del gobierno nacional y RCN, por evitar problemas, le cortó las alas a su programa.

Esta decisión no solo afectó a Pirry sino a todo su equipo de trabajo, y esa fue la principal razón que lo enfureció. "Ardí de la rabia no tanto por mí, sino por 20 periodistas que trabajaban conmigo y se quedaron sin trabajo en ese momento; me dio mucho ardor”.

Ya fuera de RCN, Pirry se dedica a su canal de youtube desde donde sigue hablando de temas políticos relacionados con Colombia. Además tiene un nuevo espacio en Red+ llamado "El Efecto Pirry".