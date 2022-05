Jorge Enrique Vélez lidera un movimiento para declararla persona no grata con el argumento que “es tan ajena a Medellín que no sabe ni preparar frijoles”

El enfrentamiento entre los funcionarios del suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el designado presidencial Juan Camilo Restrepo, se trasladó a las redes sociales. Desde allí un grupo de dirigentes políticos encabezados por Jorge Enrique Vélez decidió crear una campaña para declararla persona no grata. En entrevista con Las2orillas Vélez aseguro que la cucuteña María Camila Villamizar no conoce la ciudad y que su grosería con el alcalde designado no los representa

