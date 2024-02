¿Por qué la energía de Norte de Santander es de los paisas?

Por: José Rafael Espinel Páez |

febrero 20, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Centrales Eléctricas del Norte de Santander, CENS, fue constituida el 16 de octubre en 1952 con escritura pública 3552 en la notaría octava de Bogotá, ha sido una empresa insigne del departamento, existe la percepción generalizada que ha sido manejada eficientemente y alejada de la corrupción y la politiquería , sus últimos dos gerentes, Luis Alberto Rangel Becerra trabajo en ella 41 año, de los cuales 27 fueron como gerente y su retiro fue por jubilación, y partir de 2015 hasta la fecha, la ha dirigido Jose Miguel Gonzales Campo, juntos han consolidado esta buena imagen.

Siendo lo anterior cierto, por qué, la gente con sobrada razón está molesta por las altas “tarifas de la luz” en Cúcuta y N de S. Pues con corte al 11 de enero 2024, el KWh, su costo unitario era a $ 954.5399

Para entender esto toca mirar un poco de historia, lo principal, es saber que las tarifas de la energía se calculan mediante fórmula diseñada por la CREG y esta entidad se rige por lo establecido en la ley 142 de 1994 y sus subsiguientes reglamentaciones de orientación neoliberal que cada presidente de turno aplica, esto mismo está haciendo el actual presidente Gustavo Petro, pues, por disposición de la constitución y la ley cada mandatario cuenta con la mayoría de los miembros de la CREG, luego sacar una resolución con el fin de intervenir la CREG, a sabiendas de antemano que la corte la iba tumbar, es una “jugadita” más de Petro para hacer demagogia y tratar de eludir su responsabilidad en la formulación de las tarifas.

Por otra parte, hay que recordar que la actual legislación amparada en la Constitución Política Colombiana de 1991 y demás leyes pertinentes, permitieron la privatización de las empresas públicas y sentenciaron, que las empresas privadas debían tener ganancias, y también las públicas debían tener rentabilidad, para que no existiera competencia desleal en menoscabo de las empresas privadas.

Según lo anterior las ganancias de la empresa privada se reparten entre sus socios y las ganancias de las empresas públicas se giran para engrosar las finanzas del municipio o departamento donde tiene su sede principal.

Corría el año del 2009 cuando el presidente de turno de Colombia, el gobernador del Norte de Santander de esa época y un diputado de origen sindical, cuyos nombres no quiero recordar, acordaron enajenar un bien que no era suyo, sino patrimonio público y vendérselo a EPM, de esta manera actualmente las ganancias no van a nuestras arcas departamentales, sino que van a parar directamente a robustecer las finanzas del municipio de Medellín.

Es bueno rememorar este doloroso episodio, porque en contraste con lo anterior, el actual alcalde de Jorge Enrique Acevedo Peñaloza tuvo como una de sus banderas (en su campaña electoral) su énfasis en que el servicio del agua, un SPD, debería volver al municipio. Esto es bueno porque las utilidades serían para invertir en la ciudad de Cúcuta y no seguir enriqueciendo al sector privado acosta de los usuarios y en detrimento de tantas necesidades que tiene nuestra bella ciudad fronteriza

Además, el día martes, 5 .12. 2023, se aprobó en senado de la república, el proyecto de ley No. 196 de 2022, objetivo: “gratuidad del mínimo vital de agua potable por parte de municipios y distritos”. Esta es una medida que puede implantar el actual alcalde Jorge Acevedo, en favor de las clases menos favorecidas.