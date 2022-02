Por creído y patán se le cierran las puertas a Mario Cimarro: la estrella de Pasión de Gavilanes

En varias ocasiones sus ex compañeros han confesado lo problemático que es, varias mujeres rechazan trabajar a su lado por déspota y tuvo conflictos con Telemundo

Según la especialista en chismes La Negra Candela, Mario Cimarro dejó a muchos de sus fanáticos con los crespos hechos, mientras varios de ellos se le acercaban momentos previos al lanzamiento de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, el hombre como ya lo ha demostrado anteriormente se mostró frío y distante de sus admiradores. Según La Negra, desde hace muchos años al actor no le “daban trabajo en Telemundo y Univisión por antipático” comportamientos que los mismos excompañeros de Cimarro han confirmado en años pasados.

El actor de 50 años desapareció de la televisión algunos años después de más de una década siendo uno de los galanes más cotizados en México, sin embargo, cuando muchos creían que había sido decisión propia, eran sus mismos colegas que confirmaban lo polémico que era. Ser rudo con una de las actrices más importantes de México, Ninel Conde, le costó su despido durante las grabaciones de la telenovela 'Mar de amor'. Un caso similar ocurrió cuando fue desechado en plena emisión de la novela 'Los herederos del monte' por ser “una persona difícil” además de también ser descrito por muchos como “el peor compañero que jamás habían tenido”.

Por su parte, Cimarro en el 2019 habló una única vez del tema para acusar a Telemundo, cadena que ahora le da trabajo con la segunda parte de Pasión de Gavilanes, de hacer una emboscada en su contra, un complot para desprestigiarlo y terminar vetándolo por mucho tiempo en muchos canales latinoamericanos; todo eso según él por haber denunciado maltratos y abusos contra uno de sus compañeros. "Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque osé llamar a los ejecutivos y pedirles que por favor le regresaran el dinero que le estaban robando a uno de mis compañeros. Es una práctica muy común que ellos hacen, cada vez que hacían una telenovela o algo así de a los compañeros más débiles del elenco les quitaban una parte de su sueldo y cuando yo me enteré de eso no lo podía creer. Yo llamé por teléfono y les pedí que dejaran de hacerlo. Efectivamente le regresaron los 10 mil dólares que le quitaron al compañero y a mí me despidieron e hicieron toda una campaña que todos la conocen de bullying, toda una campaña de difamación en mi contra y eso es muy duro porque estamos hablando de que una cadena de televisión en contra de un actor".

