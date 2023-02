.Publicidad.

A meses de que las eliminatorias rumbo al mundial de Canadá, EEUU y México 2026 inicien, las dudas sobre si el Metropolitano debe seguir siendo la sede de la selección Colombia continua latente. El final de las clasificatorias rumbo a Catar dejó muy mal parada a Barranquilla, no solo por los pocos puntos que se consiguieron, sino por el tenso ambiente que se vivió dentro del estadio; y el apoyo que ha recibido la selección sub-20 en Cali y Bogotá, en el sudamericano, volvió a revivir la discusión si hay que cambiar de sede. Y es que para nadie es un secreto que en el Pascual y en el Campín la gente ha sabido apoyar a la tricolor; pero para Carlos Antonio Vélez regresar a esa pelea es una perdida de tiempo.

El Campin con una selección juvenil// El metropolitano con la selección Colombia de mayores. pic.twitter.com/sBdzhvvyB7 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) February 4, 2023

Según el comunicador el Campín no tiene como pelearle al Metropolitano por una sencilla razón, la capacidad. Y es que mientras el estadio de Bogotá solo tiene espacio para 39.000 hinchas, el espacio deportivo de Barranquilla cuenta con 46.692 sillas, lo que significa más personas que paguen la boleta. "Lástima que El Campín no tenga cómo competir con el Metropolitano. Sí, sí, sí, sí, no tiene cómo competir, ¿saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15 mil sillas más que El Campín y entonces, pues no es negocio venir a jugar al Campín. (...) La casa de la selección es Barranquilla" fueron sus palabras.

Así las cosas, la plata sería la verdadera razón por la que Barranquilla continuaría siendo la sede para las eliminatorias. Atras quedan argumentos como el clima o que allá se han logrado 5 de las 6 clasificaciones a los mundiales. Si es cierto lo que dice Carlos Antonio Vélez, la única manera de que el Metropolitano deje de ser la sede de la selección es que le metan mas capacidad a los demás estadios, o que se construya un escenario deportivo con mas sillas. ¿Mucha avaricia la de Jesurún?