Poesía del conflicto (del libro inédito 'Inequidades')

CXXXVIII

Estoy exánime, un poco extraño, confundido de este dolor amargo que me acosa, un acervo de voces deshiladas, sin sentido me persiguen, como el sueño de los pobres en las catacumbas de la historia atisbando el infinito, estas calles vacías que me habitan como migajas del hambre en los portales, no tengo otra cosa que un toallón en el hombro que me hiere, un enredo de paz a mis espaldas, un asombro de patria en las esquinas vomitando fuego, un temblor en mis manos que resisten el grito fantasmal del genocidio, un infundio de voces que se cruzan en los precipicios del odio y las paredes, una ingente razón de traspasar los peldaños de tu cuerpo débil, una ingrata recordación del abandono, una cruz olvidada, una sombra indescifrable en los atajos de la noche aciaga.

CXXXIX

Imagen de mi sueño desmedido, imagen rota, insistencia vaga de llamarte mía, de sostener tu voz en lontananza y asomarme a los ventanales de tu cuerpo mustio, mi voz se apaga como el hito de Dios en las tinieblas y el olvido. Hace frío en esta lúgubre estación del desespero como una herida abismal en las costillas de mi patria chica, el sueño desterrado de los muertos de las otras guerras y los otros tiempos. Da lo mismo estar aquí o allá, la misma hoguera, la misma llama que consume mi alma, el mismo dolor la misma patria, los mismos arcabuces matando la pobreza en los rincones de la casa, el mismo afán, el mismo cielo trasportando el miedo, la misma humareda, el mismo ruido, los mismos sátrapas amasando fortunas malhabidas y asaltando la paz y las reformas en tufos y conjuras, la misma inconsciencia de la plebe negociando en las urnas sus miserias, el mismo frío con estampidos de viento en los alares, la misma trocha, el mismo azadón, la misma pala arañando raíces de pobreza. Una historia negra fementida en pasillos y bufetes, una escuela mordiendo la oscuridad en los cuadernos y el infierno, un santurrón de vieja data lamiendo su torpeza, ávido de alabanzas y billetes. La misma bestia cremando los huesos y la carne humilde, la misma armadura, el mismo idiota feriando sus harapos, la misma historia de zafios que no leen y cabalgan en la desmesura de sus pequeños cerebros oxidados, la misma rebeldía de la calle herida, el mismo esbirro, el mismo festín de la matanza deshilando el aire con la misma sangre, el mismo dolor acumulado en asimétricas luchas con la muerte.