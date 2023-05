Petro deja deslizar en España la idea del plebiscito y constituyente

.Publicidad.

Pepa Bueno, directora del diario El País de España, le preguntó al presidente Gustavo Petro qué haría si, después de nueve meses en el Gobierno, no consigue que el Congreso le apruebe las reformas que él prometió tener listas al cumplir su primer año. Él respondió que ha invitado a la población a salir, a expresarse, pero que, si no lo hace, eso significará que la gente no miró el cambio como un proceso profundo sino como una moda y entonces su Gobierno no tendrá mayores perspectivas de éxito.

La entrevistadora buscó concretarlo: “Cuando dice que la población se exprese, ¿se refiere a manifestaciones en la calle o a la convocatoria de referendos que legitimen las reformas que no se aprueben en el Congreso? El Presidente respondió que como los procesos plebiscitarios o constituyentes siempre pasan por el Congreso, si éste puede cambiar las leyes, no habría necesidad de un plebiscito. “Yo espero que el Congreso apruebe las leyes y los cambios fundamentales”, advirtió.

Las interpretaciones editoriales no se hicieron esperar y para varios medios de España, donde se encuentra de visita, es claro que el mandatario colombiano está promoviendo como dilema la idea de que si no pasan sus reformas a la salud y a las pensiones entonces impulsará un proceso plebiscitario que concluiría en la convocatoria de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución.

