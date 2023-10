Pasaron elecciones, ¿y ahora qué?

Por: Esteban Giraldo Arenas |

octubre 30, 2023

Triunfos y derrotas quedan posterior a elecciones, algunos candidatos lograron comunicarse efectivamente llegando a la comunidad, otros no tanto, y eso se evidencia en las urnas. Los aplausos de victoria aún resuenan en algunos oídos, y las sombras de derrota se disipan lentamente, Las elecciones locales en Colombia 2023 han hablado alto y claro: la política no es un juego, es un compromiso continuo con la comunidad y es en este punto, posterior a las elecciones, que la verdadera batalla en la comunicación y la estrategia comienzan.

Más allá de la victoria: el desafío de la comunicación de gobierno

Ganar en las urnas es emocionante, pero no es más que un capítulo del libro de la política, la verdadera victoria reside en lo que viene después. La comunicación de gobierno es el escenario donde se escribe la historia ¿Cómo ganar la confianza y mantenerla? La respuesta es simple, pero poderosa: Constancia. La comunidad no elige solo para ver ganadores o perdedores, elige para ser apoyada por sus líderes.

Los ganadores deben recordar que la confianza de la comunidad es frágil y efímera. Pasar de la comunicación electoral a la comunicación de gobierno no es un simple cambio de etiqueta; es un cambio de mentalidad. La transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso constante son las armas en comunicación de un líder efectivo, la comunidad merece saber que no solo buscas su apoyo en las urnas, sino también su bienestar y aprobación en cada decisión que se toma.

Derrota, pero no rendición

¿Y qué decir de aquellos que no obtuvieron el triunfo en las urnas? La derrota es un momento crucial en el que se define el verdadero carácter del político. Aquí, la estrategia de comunicación cobra vida con fuerza, agradecer a seguidores y simpatizantes es más que una formalidad, es un gesto de humildad y gratitud, es un reconocimiento del papel vital que desempeñaron al dar su apoyo y confianza. Hacer un llamado a seguir adelante es un grito de compromiso con la causa, porque la política no se trata solo de ganar, sino de un proceso constante de crecimiento, y eso es una misión que no conoce derrotas.

Después de la euforia de las elecciones es hora de evaluar lo que funcionó y lo que no, el cambio no viene de la noche a la mañana y el compromiso de mejorar debe ser continuo e inquebrantable. Escuchar a la comunidad, entender sus necesidades y desafíos, y luego actuar en consecuencia, es la esencia de un líder efectivo y es vital saber cómo comunicarse

La promesa de un futuro mejor y el compromiso continuo

Más allá de las urnas, el horizonte político se extiende hacia un próximo año lleno de retos y oportunidades, la estrategia y la comunicación seguirán siendo pilares fundamentales en el devenir político de Colombia. La transparencia, el compromiso y empatía serán monedas de cambio valiosas para aquellos líderes dispuestos a llevar a cabo cambios significativos.

El periodo que viene promete ser un escenario de transformación y desafíos inesperados para los líderes, tanto ganadores como aquellos que han enfrentado la derrota. En última instancia, la política es un viaje en el que la comunicación y la estrategia son los compañeros infaltables. La promesa de un mañana mejor depende no solo de los líderes electos, sino de su compromiso continuo con la comunidad y su disposición para adaptarse, aprender y mejorar.