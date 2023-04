La relación entre James Rodríguez y el Olympiacos parece que terminó peor de los que muchos imaginaban. Mientras aquí se había dado por hecho que el problema que había causado el despido del 10 había sido una pelea con el nuevo técnico, José Anigo, desde Grecia una de las barras más importantes del club blanquirrojo destapó un escandalo que dejó muy mal parado al colombiano, y que sirve como argumento para seguir afirmando que el jugador de la selección Colombia es un irresponsable.

Y es que según lo confirmó la barra popular, Gate 7, James Rodríguez se la pasaba de rumba cada 8 días en el país europeo. Al llegar al club, los fanáticos tenían una fe inmensa en el colombiano; pero finalizado su contrato con el equipo, los hinchas hasta lo catalogaron como un jugador indigno de vestir la camiseta del Olympiacos. "¡James, con quien otros equipos griegos solo pueden soñar, era un habitual en los clubes de striptease todos los sábados!" se pudo leer en el comunicado de la barra.

