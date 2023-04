¿No se lo aguantan ni en la casa? El triste final que le espera a James Rodríguez si sigue de caprichoso

No ha pasado un año desde que James Rodríguez llegó al Olympiacos de Grecia y su historia con el conjunto rojiblanco ya llegó a su fin. Según lo dejó saber el mismo futbolista a través de sus redes sociales, las conversaciones con el club europeo para mirar una renovación no llegaron a buen término; y el club decidió rescindirle el contrato de una vez por todas. Así las cosas, el mediocampista ahora se encuentra sin equipo y a la deriva, y lo que parecía ser un salvavidas para él, terminó hundiéndolo más.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023