.Publicidad.

La ultima semana, Melissa Martínez estuvo en el ojo del huracán después de que Matías Mier, su esposo hasta hace algunos meses, confirmara que la relación había llegado a su fin y que ambos habían decidido seguir con sus vidas por rumbos diferentes.

Desde ese momento, las referencias a su divorcio no se hicieron esperar, y en uno de los programas donde es panelista, dio detalles de que se encontraba solita, confirmando lo que ya todos sabían. Así mismo, los rumores sobre las represalias que tomó en contra del futbolista también fueron titulares de noticia, llegando a afirmar que le había quitado el trabajo a la nueva pareja de Mier.

-Publicidad.-

Oye que tiene el 2022 contra las barranquilleras. Primero Shakira se separa de Piqué, después Carmen Villalobos se deja de Sebastián Caicedo; y ahora Matías Mier confirma que se la embarro con Melissa Martínez (es de Soledad, pero es casi lo mismo). pic.twitter.com/8sXxrXY5Jl — Javier Mendoza (@JMendozaDaza) September 23, 2022

| Vea también: El joven colombiano que podría hacerle compañía a Luis Díaz en el Liverpool

Publicidad.

La ultima especulación se dio gracias a una historia que subió a sus redes sociales, en la que, entre risas, afirmó que "Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas -ojalá no me la encuentre- porque me vas a tener que ver queridita”.

Para varios de sus seguidores, las declaraciones fueron una indirecta muy directa a Valentina Rendón, la nueva novia de su expareja, sobre todo porque al final del video enfocó una publicidad en la que aparecía su rostro.

¿Será que Melissa Martínez sigue con la espinita de que la comunicadora le pudo haber quitado a Matías Mier? Lo cierto es que hasta ahora a Martínez se le ha visto muy concentrada en su trabajo, y de parte de ella no ha salido ni una palabra de odio hacia la pareja de Mier.