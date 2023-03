“No hay escritor colombiano que no toque el tema de la violencia”: Margarita Borrero Blanco

Por: albeiro arciniegas mejia |

marzo 13, 2023

Es comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana, con doctorado en literatura europea que realizó en la Universidad Autónoma de Madrid, oriunda de la ciudad de Barranquilla, su vocación siempre fue escribir y tuvo una particular atracción por la crónica.

Margarita Borrero Blanco, como escritora, posee una indudable calidad en el arte de narrar. “Llevo escribiendo toda la vida –dice–, me encanta eso, me dedico al oficio, no sólo escribo, sino que también enseño a escribir cuento y novela en la Escuela de Escritores de Madrid, que es la escuela de escritura más grande del mundo hispanohablante”.

Entre sus obras publicadas se encuentran, El ataúd más hermoso del mundo, novela corta galardona con el III Premio de novela Rincón de la Victoria en el año 2007 y que publicó la Editorial Renacimiento. Diferentes cuentos y relatos suyos se han incluido en antologías, varios de ellos premiados en España que es el país donde residió durante largo tiempo.

“Publiqué un libro muy curioso sobre historia y geografía de Colombia, que es un libro en el cual estudian en una institución privada en Alemania personas que quieren aprender nuestro idioma, pero con nuestros giros idiomáticos”, explica.

Con el cuento Álbum familiar, Margarita Borrero acaba de obtener el primer puesto en el Concurso Nacional de Cuento La Cueva, siendo la primera barranquillera que lo logra y consolidando con ello su prestigio de excelente narradora.

En relación con el premio dice que es una ‘gabófila’ perdida y que, siendo su ciudad natal, Barranquilla, “el concurso siempre estuvo en mi radar. Cualquier persona que escriba cuentos en Colombia, en forma seria, conoce ese certamen, pues es muy famoso e importante. De hecho, participé tres veces y, a la cuarta, fue la vencida; de alguna forma, también es un premio a la perseverancia”, agrega.

El cuento es la historia de una familia que se va desintegrando, está contada a través de recursos visuales, técnica que, en realidad, resulta cinematográfica. “La historia tiene como fondo la Colombia de los 80 y 90, como se va desintegrando, y aunque no habla de forma puntual de acontecimientos que nos sacudieron a todos como la bomba del DAS del 89, si tiene en cuenta esos incidentes”, dice.

“No hay escritor colombiano que no toque el tema de la violencia. Pero el asunto es también tocar como esa violencia agrieta el país y, como por esas grietas, llega a la familia y esta la sufre y termina desintegrándola”. Comenta que, entre sus nuevos proyectos, están continuar trabajando, difundiendo el amor por la lectura, seguir creando y publicar, quizá en unos pocos meses, una nueva antología de relatos.

Muchas veces los lectores y los mismos escritores se preguntan en qué va eso que llaman la nueva literatura colombiana. Una de las respuestas es Margarita Borrero Blanco, escritora y periodista que conoce el oficio y lo ama y cuya labor profesional la ha llevado también por otros campos como el periodismo bilingüe, la corrección de pruebas y la docencia en distintos países como Colombia, Estados Unidos, España e Irlanda.

Entre los galardonados más destacados de esta joven escritora, además del que acaba de obtener, están el Premio de Relato Artífice en Loja, Granada, por el cuento La posición del narrador, el primer lugar del Premio de Narrativa de Mujeres María de Maeztu en Estella, Navarra, por el cuento Menarquia. Y ha sido finalista de los concursos Max Aub, NH Mario Vargas Llosa y el premio Juan Rulfo que hace algunos años se convocaba en París, Francia.