Ni muy caliente ni muy fría: esta es la ciudad con el mejor clima de Colombia según la IA

Si Bogotá es la “nevera”, Barranquilla es el “horno”, Medellín es la combinación perfecta. En el último año, la Inteligencia Artificial paso a tomar mucha popularidad, decenas de personas acuden a ella para preguntarle por distintos de temas. Entre ellos, cuál es la ciudad con el mejor clima en Colombia.

La aplicación ChatGPT no siempre ofrece respuestas específicas cuando se trata de escoger “lo mejor de algo”, puesto que tiene en cuenta algunos de los gustos de quien haya usado la IA. Sin embargo, escogió a Medellín como la ciudad que tiene uno de los mejores climas del país.

| Vea también: ¿Quiere conocer la nieve en Colombia? Estos son los lugares en los que puede vivir esta experiencia

En Colombia a diferencia de los países que tienen las cuatro estaciones, llueve o no llueve. Por eso, ChatGPT tomó en cuenta el clima templado durante todo el año de una ciudad a la que conocen como 'la de la eterna primavera'.

Medellín fue elegida por esta aplicación chatbot como la ciudad con mejor clima del país. La capital de Antioquía, es la segunda ciudad más grande de Colombia tiene temperaturas "suaves" que varían entre los 15 ºC y los 28 ºC.

Su clima templado y agradable se ve favorecido por la altura en la que se encuentra ubicada, a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, según explica la inteligencia artificial, cuenta con variadas zonas verdes y montañas.

Medellín despidiendo me con un clima increíble, no me esperaba menos ♥️♥️♥️

🎆🎇🪅Esta cumbia de diciembre es la que me alegra el alma ▶️ weeepaaaa pic.twitter.com/kLUCFtJJWm