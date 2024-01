New Era: historia de la marca de gorras con un siglo en el mercado y que abre nueva tienda en Bogotá

La icónica marca que por más de un siglo ha venido siendo la protagonista en el mundo de las gorras y se ha posicionado cómo la preferida de importantes celebridades; busca consolidarse en el mercado colombiano como una compañía reconocida en el segmento lifestyle impactando principalmente la población entre el rango de los 15 a 40 años de edad, amantes de los deportes y de la moda.

Como un hito en el mundo del LifeStyle, New Era empezó su historia en 1920 con un préstamo financiero y el sueño de Ehrhardt Kock de rediseñar el proceso y calidad de la moda del headware llevando a la marca a vender 60 mil boinas gatsby el primer año. Con el tiempo, la demanda de boinas gatsby bajó, pero se incrementó la popularidad del béisbol, lo que llevó a la marca a embarcarse en su primer negocio de gran escala al introducir en el mercado un nuevo y representativo producto: las gorras de béisbol. Pese a los retos que produjo la segunda guerra mundial, la emblemática marca logró mantenerse firme en el mercado. Para 1950 New Era era el único fabricante independiente de gorras, consolidándose como la gorra oficial de las ligas mayores del deporte en Estados Unidos.

..Publicidad..

¿Cómo una empresa logró crecer, consolidarse y mantenerse firme por más de un siglo?

...Publicidad...

Entendiendo las oportunidades. New Era se ha caracterizado por ser sensible a los cambios sociales y culturales, lo que le ha permitido estar a la vanguardia y liderar por más de 100 años la moda del headware. La confianza en su producto y audacia por cumplir nuevos retos le permitieron a la icónica marca demostrar su capacidad para luego convertirse en la marca exclusiva de la liga MLB de Estados Unidos.

....Publicidad....

Con los años la icónica marca fue abriendo sus puertas en Europa, Japón y Australia en un lapso de dos años. ícono del lifestyle del deporte, la música y el entretenimiento. New Era es hoy en día la gorra oficial de las tres grandes ligas de Estados Unidos. Un legado que se extiende a través de los años, dejando una huella indiscutible en el mundo del deporte y la moda.

“En new Era no solamente queremos seguir escribiendo nuestra historia como la marca líder del Headwear sino, también, del lifestyle, por lo que implementaremos la llegada de productos apparel y accesorios que facilitarán a los colombianos armar sus looks completos”, destacó Santiago Cifuentes, gerente de New Era Colombia y Ecuador.

New Era impacta el mercado Colombiano

Tras abrirse camino en la ciudad de Bogotá, la reconocida marca mundial de gorras New Era expandió su alcance en la capital colombiana y abrió sus puertas en el mes de diciembre en el centro comercial Mall Plaza ubicado sobre la carrera 30 en la localidad de Los Mártires. Con esta apertura, New Era completa su tienda número ocho en el país donde se podrá encontrar en un mismo lugar los mejores diseños de gorras para los amantes de los deportes como béisbol, baloncesto, fórmula uno, fútbol americano, fútbol y golf, además de tener exclusivos modelos relacionados con casi cualquier cosa, desde arte, cultura, deportes, hasta cine. Incluso la reconocida marca ha incluido diseños de Bruce Lee, Bob Esponja, Jimmy Newtron, Bugs Bunny, Mickey Mouse, Los Simpson, Scooby Doo, Star Wars, Batman, Superman, Gremlins, Toy Story, Fornite y muchos más. Los colombianos encontrarán productos desde $49.000 mil pesos.

La reconocida marca, que se ha caracterizado por su constante expansión y con visión de futuro, se sitúa a la vanguardia del mercado destacando por su tecnología de última generación, prioriza el bienestar de sus usuarios, ofreciendo gorras con filtros de protección UV y materiales antimicóticos, previniendo la formación de hongos y malos olores durante la sudoración, además de demostrar su compromiso con el medio ambiente a través de una línea de gorras producidas con materiales reciclados, especialmente con botellas de plástico.