El éxito de la integración de Google Cloud con Habi, la plataforma de compra y venta de propiedades

Por: Lorena Alvarez |

enero 12, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La importante compañía de georreferenciación, que durante los últimos años ha venido en constante auge y crecimiento tecnológico, ahora presenta su más reciente caso de éxito con Habi, la primera plataforma virtual de Colombia orientada a la compra y venta de propiedades a través de Internet, que brinda soluciones tecnológicas innovadoras a sus clientes en Colombia y México.

Con ánimo de facilitar sus operaciones inmobiliarias, la plataforma Habi ha decidido implementar soluciones como Google Maps Platform y Google Workspace; herramientas clave para que la compañía pudiese ofrecer una mejor experiencia al cliente y un servicio más personalizado. Asimismo con el apoyo de un equipo de 1600 profesionales dedicados, Habi ha podido ofrecer servicios que van desde la adquisición de inmuebles y alianzas estratégicas con brokers, hasta asesoramiento integral y soluciones financieras. Adicional a ser la empresa con la base de datos más extensa del sector en relación a inmuebles, clientes y aspectos del negocio, lo que llevó a la plataforma a verse en la necesidad de mejorar el almacenamiento y el procesamiento de esa información.

..Publicidad..

La integración de Google Cloud bajo el apoyo de Servinformación, ha resultado ser para la plataforma la respuesta ideal gracias a su reconocida posición como líder global en tecnología y gestión de datos, que le permita a la plataforma de compra venta de propiedades almacenar, gestionar y procesar grandes cantidades de datos sobre propiedades, clientes y transacciones.

...Publicidad...

En ese escenario, la adopción de BigQuery fue clave para elevar el nivel de los análisis de datos dentro de la empresa y obtener insights fundamentales sobre la experiencia del usuario con el servicio, desde el tiempo que demora el proceso de compra o venta de un inmueble, hasta su navegación dentro de la página.

....Publicidad....

“En nuestra búsqueda constante por optimizar el almacenamiento, el procesamiento, la transformación y la calidad de los datos, encontramos en Google Cloud un aliado inigualable, que nos permite seguir redefiniendo el estándar de excelencia en el sector inmobiliario digital”, afirmó Jorge Morantes, ingeniero de DevOps de Habi.

Además de mejorar su sistema de almacenamiento, Habi, adhirió la mejora en el uso de las herramientas geográficas iniciando un proceso de optimización del uso de Google Maps Platform para incorporar nuevas funciones que ayudarán a obtener información geográfica más detallada y ofrecer a los clientes una visión completa de las propiedades, mejorando la toma de decisiones y las experiencias de usuario. Otro caso de éxito para la reconocida compañía Servinformación.

Con las soluciones de Google Cloud y el acompañamiento de Servinformación, Habi logró alcanzar y superar los objetivos planteados para el 2023. Las soluciones de Google Cloud, le han ayudado a Habi a crecer sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura. En términos de negocios, Google Cloud ha ayudado a la empresa a elevar la experiencia del cliente, a través de una mejor comprensión de los datos recopilados, que los ayuda a tomar mejores decisiones comerciales y brindar un servicio más personalizado y eficiente. Esto también se tradujo en un aumento de la agilidad de las operaciones. Gracias a los servicios “out of the box” en la nube, que han sido capaces de reducir los tiempos de configuración y despliegue de servicios. Así, no sólo pueden acelerar su capacidad de respuesta al mercado, sino también adaptarse rápidamente a los cambios en el sector.

La implementación de la tecnología de Google Cloud en las áreas de ingeniería, datos y análisis de Habi, ha mejorado la gestión y democratización de la información en toda la organización. Hoy en día, cada departamento de la empresa puede tomar decisiones estratégicas basadas en información precisa y actualizada, y este compromiso se extiende también a los clientes, que obtienen datos de calidad al momento de realizar una transacción inmobiliaria.

“Los resultados de negocio que ha tenido Habi en los últimos meses han superado los KPI esperados, y parte de estos grandes logros se deben a contar con Google Cloud como aliado tecnológico. Seguir trabajando con ellos para que utilicen la tecnología de una mejor manera y sigan logrando estos resultados nos llena de gran satisfacción”, destacó María José Acuña, Gerente de Cuenta Comercial, Servinformación.

Los próximos pasos de Habi en la nube están orientados hacia la innovación. Con la mirada puesta en las últimas tendencias tecnológicas, Habi planea integrar las soluciones de Inteligencia Artificial de Google Cloud para mejorar la comunicación directa con los clientes, como, a través de los chatbots. La empresa está considerando las posibilidades que brindan las herramientas generativas para crear nuevas soluciones que les permitan ofrecer experiencias inmobiliarias sin precedentes a los clientes. En un mercado cada vez más competitivo, contar con herramientas que optimicen las operaciones y aceleren la innovación es esencial para Habi.