¿Nadie mató a Colmenares?: Netflix, no le mienta a Colombia

Es increíble cómo en Colombia siguen creyéndose el discursito de que Colmenares tuvo fue un “accidente”. A pesar de que esta serie muestra lo que sucedió en el caso, lo que está en archivo, se les olvidó mostrar que efectivamente en temas de poder y pruebas factibles, el joven Colmenares realmente presentaba heridas que no indicaban que fuese “arrastrado” por el caño, lo que sí muestran es la invalidación de la exhumación que hizo Máximo Duque, uno de los mejores forenses del país. Esto lo digo con toda la sorpresa que me cabe en el cuerpo porque definitivamente pareciera que la opresión –sin decírnoslo de frente– no solo se ejerce desde un poder político sino también desde los medios.

¿De qué sirve que Netflix se apropie de un caso como este y no muestre todas las contradicciones que hubo y hoy día hay en este caso? Sirve para seguir dándole espacio a silencios que los medios no pudieron encontrar ni demostrar.Me parece fascinante cómo muestran la realidad de los medios y el poder mediático que hubo, y cómo impulsó a una defensa de la familia. Como todo: tiene sus pro y sus contra. Tenemos que decir las cosas sin miedo, ese fiscal –Luis González Navarro– se envició del poder y se convirtió en un gran orador ante los medios con su discurso alrededor de la oligarquía, a sabiendas de que Colombia reconoce que solo los ricos son quienes tienen el poder y potestad a su favor.

Lo alabo profundamente. Pero es discutible el hecho de que esta investigación dio dictámenes muy claros que indicaban que esto no fue un accidente, a pesar de todas las pruebas que terminó presentando la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, con un forense español y completamente capacitado. ¿Pero y el resto de pruebas? ¿Las marcas que existían en el cuerpo de Luis Andrés Colmenares que no indicaban un “arrastre” por el caño? ¿Dónde queda todo? ¿Dónde lo representan? ¿Dónde está esa responsabilidad de archivo?

Estoy completamente de acuerdo con que las clases altas siempre tendrán el beneficio de la duda versus las clases más bajas. Me parece aún más triste que la serie se empeñe en solo mostrar y no en llegar a problematizar algo que sigue haciendo eco y que, sabiendo que al ser publicada en esa plataforma, terminaría haciendo incluso más acústica, ruido y de qué hablar.

