Multimillonario negocio: administran fondos privados y cotizan en Colpensiones

En las recientes denuncias hechas en la W radio sobre la estafa de los fondos los días 12, 16, 17, 18 y 19 de julio de 2018 se evidenciaron los engaños, regaños y hasta el añejo discurso de Montenegro de que en los fondos se pensionan con menos semanas, cuando la realidad es otra, aunque según él no hay que pensar solo en el monto de la pensión. No obstante, algunos de los tantos testimonios de quienes son víctimas demuestran que obviamente el mínimo vital está en riesgo y eso no significa, como él piensa, que se cubre con un s.m.m.l.v. como mesada.

Además, se escucharon a docentes universitarios, funcionarios públicos, médicos con especializaciones, algunos con salarios de 8 y hasta 10 millones de pesos, a quienes les ofrecen pensiones de escasamente un salario mínimo, e incluso casos de abogados que cayeron en las garras de estafadores. Este es un tema tan complejo, que ni la ministra de Trabajo Griselda Restrepo se salvó.

Por otro lado, en el medio ya mencionado se emitieron también evidencias de jóvenes universitarios que resultaron afiliados a fondos privados, bajo supuestos seguros estudiantiles o tarjetas de descuentos, sin tener aún vínculo laboral, lo que deja la sensación de que esta práctica probablemente es más común de lo que se sabe.

Y remata la indignación saber que los millonarios accionistas, administradores y beneficiarios de los fondos privados y gremios tienen un doble discurso de la moral, pues por un lado obtienen multimillonarias ganancias y proponen reformas pensionales lesivas para los colombianos, teniendo la desfachatez de continuar privatizando el derecho irrenunciable a la seguridad social con la pensión, y por el otro se encuentran afiliados a Colpensiones o ya son pensionados. Tal es el caso de Armando Montenegro Trujillo, hermano de Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos). Este hombre además de ser pensionado es miembro de Fedesarrollo y de la comisión especial de Minhacienda; esto es la Comisión del Gasto, que propone dentro de la reforma pensional aumentar la edad, aumentar el promedio del salario a toda la vida laboral (en la actualidad los últimos 10 años) para calcular el ingreso base de liquidación, aumentar los porcentajes de cotización sobre el salario a 18% (hoy en 16%), reducir el tope existente para las pensiones (actualmente de 25 s.m.m.l.v.), establecer un gravamen a las pensiones altas, hacer complementarios ambos pilares y racionalizar los regímenes especiales (como el de maestros y militares). Estas sí que son propuestas de ensueño para las finanzas de su hermano y de los dueños de los fondos privados.

Del mismo modo, Jorge Humberto Botero Angulo, también pensionado de Colpensiones, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y primer presidente de Asofondos, en abril de 1994 le señaló a El Tiempo que: “En su concepto, con ese tipo de rentabilidad los fondos podrán pagar pensiones superiores al 85 por ciento del salario, que es el máximo que se puede obtener en el ISS”. No obstante, la realidad es que apenas ofrecen menos del 19.87% del salario, en otras palabras, el 0.4% del total ahorrado.

En el siguiente gráfico realizado —con proyecciones que hasta ahora presentan so pretexto, que siempre lo quisieron y exigieron— por Porvenir a un médico cirujano se ve en verde su ofrecimiento y en gris la mesada que le correspondería en Colpensiones, sobre un IBL o salario de 8 millones reunidos con varios vínculos laborales. En el fondo serían $1.589.700, mientras que en Colpensiones $5.119.400.

Retomando, Botero se ha desempeñado en cargos públicos y es miembro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Mintrabajo, que abona a la reforma pensional el marchitamiento del régimen de prima media (RPMPD) administrado por Colpensiones, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores pensionados (como él) y de aquellos que estén afiliados. De esta forma estructuran un pilar de capitalización individual obligatorio para todos los trabajadores y por uno adicional de carácter voluntario también de capitalización para aquellos que quieran ahorrar por encima del requisito legal; esto es el favorecimiento del sector financiero y asegurador ,el cual representa la más lesiva mixtura para garantizarse el negocio del derecho fundamental.

En igual forma, algunos accionistas y miembros de la junta directiva del fondo privado Porvenir como Efraín Otero Álvarez (regresó al RPMPD para pensionarse), Julio Leonzo Álvarez Álvarez (q.e.p.d.), Juan María Robledo Uribe, Arturo de Jesús Zuluaga Machado y Gloria Margarita María Rodríguez Uribe alcanzaron al traslado y son pensionados de Colpensiones. Así mismo, Douglas Berrio Zapata, Germán Salazar Castro y Adaly Rojas Herrera, al igual que una vicepresidenta y una representante defensa judicial, se alcanzaron a trasladar al régimen de prima media con prestación definida, administrado por la administradora del Estado, que nos pertenece a todos los colombianos, como poder soberano (Art. 3 C.P.).

En el mismo orden, Santiago Perdomo Maldonado, miembro principal de la junta directiva de Colfondos y quien también fue presidente del Banco Colpatria y del Grupo Scotiabank, dueños del citado fondo de pensiones, se trasladó a Colpensiones a esperar la pensión, y Alcides Alberto Vargas Manotas, anterior presidente de esa AFP, se trasladó del fondo a la administradora pública y espera su pensión, al igual que la actual primer suplente del presidente.

De igual modo, la vicepresidente jurídica y secretaria general del fondo privado Protección alcanzó al traslado a Colpensiones y espera su pensión, al igual que una de las representantes legales de defensa judicial, ya que la otra ya es pensionada del fondo público. Es curioso que quienes seguramente han defendido a su patrono y negado la oportunidad de una mejor pensión, dentro de los procesos judiciales a muchos demandantes, estén en Colpensiones.

Sin embargo, no todos los trabajadores de fondos privados han logrado trasladarse al público. Por ejemplo, Sergio Clavijo Vergara, quien ha sido funcionario público y ahora es presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), otra entidad privada a favor de los dueños de los fondos privados, no alcanzó a regresar a Colpensiones y tendrá que pensionarse en los fondos privados que tanto defiende. Acá cabe anotar que su atrevida propuesta pensional busca marchitar al fondo público para que solo se dedique a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs), aumentar la edad de pensión en 5 años y bajar la tasa de reemplazo en 20% (actualmente en 55% mínimo).

Y bajo el vetusto argumento de la bomba pensional (inexistente según el ministro Cárdenas), también Fedesarrollo, otra entidad privada, cuyo director hizo parte de la referida Comisión del Gasto, propone su reforma denominada sistema de pilares; esto es que para no arriesgar el negocio de los fondos privados se cotice sobre un s.m.m.l.v. a Colpensiones y al RAIS el resto del salario.

En ese orden se concluye, como lo predicen algunos economistas, el “fracaso pensional del RAIS”, como lo anunció también el hombre que en defensa del entonces Seguro Social demandó penalmente a Asofondos por los delitos de injuria, calumnia, divulgación y empleo de documento reservado y pánico, en una pugna en la que Botero Angulo aseguraba que en unos años el ISS no tendría cómo responderle a sus pensionados. El valiente Wolff Isaza sostuvo que los fondos de pensiones privados del país iban a terminar quebrándose como está empezando a suceder en Chile, y razón tenía, pues de 14 fondos solo quedan 4, que hacen hasta lo imposible por subsistir; y muy equivocado Botero, pues como pensionado de Colpensiones no ha dejado de percibir —en esos 21 años— oportunamente su mesada.

Todas estas son muestras aleatorias hechas para demostrar que los verdugos de las víctimas de los fondos privados la tienen clara, pues saben que Colpensiones es la aseguradora más efectiva y firme, por eso se pasan como ellos mismos se atreven a decir a desangrar las arcas del Estado y a vivir de los impuestos de los colombianos. Ellos tendrán pensiones que cubrirán su mínimo vital para tener una vida en condiciones dignas y no como pretenden las reformas, que vivamos en forma similar a Cuba, donde un profesional con especializaciones gana igual a un obrero que decide no estudiar, porque igual va a devengar el mismo ingreso. En ese orden lo que se evidencia es una atroz codicia. ¡No más fondos privados en Colombia!

