Momento del orador invitado: Sergio Jirafa... jardo

Por: César Curvelo |

febrero 16, 2022

Discurso veintejuliero pronunciado por el profesor Jirafales-matemático-culebrero en un lujoso yate estacionado en el embalse de la represa inconclusa de Hidroituango,

con ballenas invitadas de honor traídas del Océano Pacífico, desde las inmediaciones del municipio de Nuquí, paraíso ecoturístico del Chocó:

Jirafanáticas y jirafanáticos:

Sigo orondo y campante de candidato a la presidencia de Animalombia puesto que las aseguradoras Sura y Mapfre cancelaron esa miserable suma de $633 millones de dolaretes a Empresas Públicas de Medellín por los dañitos en esta súper asegurada presa de Hidroituango.

En lo que respecta a la Contraloría, les informo que la temeraria demanda que me habían metido mis enemigos gratuitos quedó sin piso. Yo ni siquiera asistía las reuniones del proyecto. Así que me lavo las manos, como Pilatos.

Sobre el problemita, lo que sé es que los ingenieros taparon dos de los tres túneles de desagüe. Luego vino un represamiento inesperado de agua que amenazaba rebosar la presa, y quisieron destaparlos a punta de tacos de dinamita. Pero nada, no se pudo.

Y el tercer túnel de salida se había tapado con troncos y sedimentos, quizás por la tala indiscriminada aguas arriba del río Cauca. Así que tocó pasar el torrente de agua por la única parte que quedaba, que es el cuarto de máquinas, que está bastante averiado.

Queda un proceso en la Fiscalía por una arbitraria acusación de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos cuando fui gobernador de Antioquia. Pero qué va, en ese entierro tampoco no tengo velas.

De tal manera que yo soy el animal político Giraffa camelopardalis. Esto último debido a que los griegos, que me dieron el nombre, consideraron que tenía cabeza de camello y manchas de leopardo.

Mis rivales del domingo 13 de marzo son Juan Gavilán pío pío Gavilán tao tao, Jorge guau guau Perrobledo, Alejandromedario Gaviria y Carlos el caimán Amayacaré. Con mi supertrote, les voy a hacer morder el polvo de la derrota. Los voy a dejar sembrados, como el Correcaminos al Coyote.

Para que sepan algo más de mí, el término jirafa viene de la palabra arábiga sarafa o surafa, que significa alta. Y bien altos que somos. Podemos alcanzar 5,8 metros de estatura. Soy un orgulloso ejemplar de la especie terrestre más alta del planeta. Por eso es que cuando voy de campaña por la calle siempre veo a la gente por encima del hombro.

Prometo liberar a Otún, la única jirafa de Jirafolombia, que está en el Zoológico de la Perla del Otún, Pereira. Se irá a las sabanas africanas, junto con los invasores hipopótamos con que nos dejó encartados Pablito en su hacienda Nápoles.

Aunque por economía y colaborar con eso de la hambruna en nuestro país, a estos hipos los vamos a pasar al papayo. Nos comeremos unas buenas parrilladas, ya que su carne tiene poca grasa y un notorio contenido de proteínas. Son más de 500 kilos de carne comestible por cada hipopótamo de tamaño promedio. Según me dicen, la carne sabe a Porky, a Peppa, o sea a cerdo.

Prometo que todos los jirafas machos nos haremos una operación gratuita, que consistirá en quitarnos los cachitos que afean nuestras cabezas. Ya no nos tratarán más de cachones.

Prometo que ya no habrá más peleas a cuellazo limpio entre jirafas machos cuando las coquetas jirafesas estén en celo. La jerarquía se definirá por carreras, por lo cual prometo construir jirafódromos en todos los zoos en que haya congéneres.

Prometo que, si pierdo, yo, Sergio Jira...fajardo, me quitaré mi peluda pelambre de jipi dándome una motilada con la cuchilla cero. Y me iré a Ibiza, una de las islas Baleares de España, no importa que me confundan con Zinedín Zidane.

¡Eh, avemaría, esto está más largo que erupto de jirafa!

Me despido con la letra que le he puesto a la canción Cara de Jirafa, del especialista de la música picante, Dolcey Gutiérrez.



Fuera de la plaza, fuera de la plaza

que viene la Jirafa

Vengan ya las masas, vengan ya las masas

que llegó la Jirafa

Ay, fuera de la plaza cara´e chimpancé

Fuera de la plaza

Que vienen azules, que vienen los rojos

Dicen en la plaza que también los verdes

Que también los negros

Y todos esos votos yo sí los recojo

Fuera de la plaza, fuera de la plaza

que viene la Jirafa

Vengan ya las masas, vengan ya las masas

que llegó la Jirafa

¡A fajarse en mi campaña de jirafandidato!