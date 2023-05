Los trapitos sucios al sol

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Por supuesto a nadie le gusta que le saquen al sol los trapitos sucios. Y eso fue exactamente lo que hizo la semana pasada Gustavo Petro con el ELN. El presidente, como ampliamente ha difundido la prensa, al resaltar la contradicción entre la existencia de las negociaciones y los actos de guerra que no cesan en el país, puso en duda la capacidad de mando de los negociadores del ELN en La Habana: “¿Mandan? ¿Realmente mandan? El ELN de hoy tiene otra lógica. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica es diferente, los frentes son federales. Poco tiene que ver con el padre Camilo Torres…Su razón de ser son las economías ilícitas”.



Según el documento sobre la Seguridad Nacional elaborado por el equipo encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, detrás de la violencia de ELN, las disidencias y las bandas hay un único motor: "La explotación y la obtención de rentas criminales, principalmente la coca y la minería ilegal.” El documento taxativamente señala que la explotación y la obtención de rentas criminales son el centro de las organizaciones armadas ilegales: “El control sobre la tecnificación y la optimización de los cultivos de coca, la producción y exportación de cocaína, el contrabando, la extorsión, la minería ilegal, el robo de combustible, el tráfico de madera, entre otras actividades ilegales, constituyen el principal motivo de las violencias."

Como era de esperar a los elenos no les llenó de felicidad las declaraciones de Petro. En un comunicado afirman que las declaraciones del presidente fueron irrespetuosas y estigmatizantes, y que suponen “un cuestionamiento de fondo al sentido político de la Mesa de Diálogos y a toda su arquitectura, incluyendo la legitimidad de la Delegación del Gobierno, los países garantes, las organizaciones acompañantes (ONU y Conferencia Episcopal de Colombia) y los países acompañantes”. Los elenos, con enorme cinismo, también afirman que no tienen absolutamente nada que ver con el narcotráfico, pero sí aceptan que le brindan protección a los productores de pasta de coca en las regiones que controlan.

Hace algunos meses, un artículo del diario El País de E spaña señalaba que seis de los frentes del ELN no le jalan a la paz: “Sus combatientes pelean por un sueldo y no por ideología. Amasan cantidades enormes de dinero con el tráfico de droga y la minería ilegal. Extorsionan a empresarios, políticos y mineros. No necesariamente obedecen las órdenes de la dirección nacional, se puede decir que casi actúan por libre. La justicia colombiana ha detectado el peligro que suponen seis frentes de guerra del ELN que podrían estar tentados a boicotear el proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro… No sería ninguna novedad, siete procesos de negociación anteriores han resultado un fracaso. Llegar a un acuerdo con el ELN, que no tiene una jerarquización tan vertical y castrense como las Farc, no resulta nada sencillo.” Siendo poco probable que se llegue a ningún acuerdo con el ELN, lo más seguro, como le decía en reciente entrevista la ex – negociadora de paz Socorro Ramírez, es que El ELN intentará alargar hasta el infinito la negociación con el gobierno Petro.

Apostilla: La extrema izquierda no cesa de acudir a su estrategia preferida que es acusar al adversario de fascista. Algunos van un poco más lejos, y asemejan al contradictor a Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda de Hitler. El último en recibir esta clasificación es el intelectual argentino Agustín Laje, a quien la Universidad Javeriana le retiró la invitación a conversar con los estudiantes. Para Laje, “En el nombre de una supuesta diversidad ya nadie puede pensar distinto a determinados grupos hegemónicos de la sociedad.” ¿Hay algo más fascista que esta censura?