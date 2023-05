Los salvó del descenso y aun así lo echaron: La ingratitud del Everton con Yerry Mina

El jugador colombiano fue protagonista en las últimas fechas de la Premier League, claves para que el equipo no se fuera a la B. Pero sus jefes lo despreciaron

Antes de que el Everton lograra salvar la categoría en la última fecha de la Premier League, el conjunto toffee estaba en la cuerda floja para irse a la segunda división. Cuatro fechas antes del final, el equipo se encontraba en la posición 19 de la tabla y necesitaba un milagro. Ahí fue donde apareció Yerry Mina, quien entró en la titular no solo como un bastión en la defensa, sino que en el penúltimo partido logró un punto de oro en el último minuto. Yerry literalmente salvó al club de perder la categoría; pero los directivas le dieron una puñalada por la espalda.

🇨🇴 GOOOL al último minuto de Yerry Mina. Gol para el empate agónico 1-1 del #Everton en su visita a #Wolves pic.twitter.com/T7lQtHFgkQ — Pipe Sierra (@PSierraR) May 20, 2023

Y es antes del partido definitivo contra el Bournemouth, el mismo jugador compartió en sus redes sociales, en un mensaje en inglés, que su aventura en el Everton había llegado a su final. Yerry Mina aplaudió a todos y cada uno de los fanáticos por la acogida que le dieron; y a las directivas, les agradeció la confianza durante los últimos cinco años. El defensa colombiano quedará como agente libre desde el próximo 1ro de junio; y según rumores, su destino podría estar en otro equipo de la Premier League.

Sin embargo, no deja de ser un poco frustrante que con los últimos partidos que jugó el colombiano, las directivas del Everton no hayan querido cambiar su decisión sobre su futuro. Es cierto que desde hace un buen tiempo se sabía que no le iban a renovar el contrato; pero después de tener un protagonismo importante en la recta final y haberles dado el punto que los ayudó a mantenerse en la primera división, Yerry Mina merecía un destino diferente al de un simple adiós.

Ahora bien, es claro que la decisión de las directivas del Everton fue totalmente alejada del ámbito deportivo, ya que Yerry Mina respondió en cada partido que jugó y siempre dejó el alma en la cancha de juego. La verdadera razón de su salida, y es de lo que han hablado mucho en la prensa inglesa, fue el tema de sus lesiones. De nada sirve tener un jugador muy bueno, si vive en recuperación la mayoría de la temporada.

