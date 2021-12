Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Este libro de mi autoría que acaba de publicar editorial Planeta, es un sueño cumplido, y está dirigido a todo aquel que tiene la genuina convicción de que los principios no se negocian, sin importar la dificultad o las consecuencias que esa decisión conlleve. Esta historia va dirigida a quienes creen posible mantener esa actitud imperturbable en medio de una sociedad lacerada por la influencia y la coerción de mafias y estructuras delictivas que, como en el mito del ave fénix, conservan su capacidad para resurgir de entre las cenizas con nuevas denominaciones y lógicas criminales.

Los espectros de la corrupción, el narcotráfico, las amenazas, las presiones y los hostigamientos han sido, durante estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, los enemigos comunes de hombres y mujeres de la fuerza pública, protagonistas y héroes anónimos de operaciones impecables y contundentes a favor de la vida e integridad de personas y comunidades enteras. Ese ha sido –y seguirá siendo– su aporte a la transformación positiva de las condiciones de convivencia, seguridad y progreso de una nación como la nuestra.

El relato recoge episodios inéditos o desconocidos para la opinión pública. Su trama y su nudo nos sitúan en el núcleo de acciones que sirvieron para develar las intenciones, los intereses oscuros y las riquezas súbitas de las poderosas mafias de cuello blanco del país. Su ritmo escrutador nos permitió conocer «La junta directiva» del contrabando. Nos hizo posible identificar el ADN de sus redes y contactos y comprobar los niveles de injerencia en el mercado.

El hilo que desenrollaba el ovillo nos condujo hasta los confines de la influencia política y electoral de organizaciones clandestinas que socavan las estructuras de la economía colombiana.

Esta obra, además de un homenaje a miles de policías, hombres y mujeres dedicados a la inteligencia y a la investigación criminal, busca dejar un mensaje de lecciones aprendidas, de dilemas éticos resueltos y de decisiones tomadas en medio de profundas adversidades.

Las nuevas generaciones deben tenerlo claro, no se trata de honores, ni privilegios, ni de acceder al poder; se trata de recuperar la independencia, la libertad y la coherencia. La sociedad está herida por la corrupción y el crimen, y la más poderosa herramienta para curarla, es que cada uno de nosotros tenga el carácter, la firmeza y la convicción de que los principios NO se negocian, ni en el éxito, ni en el fracaso, y mucho menos en el esplendor de nuestras vidas profesionales. Tragarse sapos no es el camino.

El autor

