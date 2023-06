Volviendo a lo esencial: ¿Tecnología o textos en las aulas?

Por: Pablo Emilio Obando A. |

"Las escuelas padecen la enfermedad de la documentación”, aseveró la ministra que aclaró que no se trata de que den más clases sino de liberar tiempo para que los profesores puedan “planificar, revisar y llevar a cabo su labor docente, sin estar constantemente estresados por otras tareas”.

Suecia, España y gran parte de Europa han decidido volver a una educación en la cual los libros y los textos recuperen su protagonismo. No se trata de renunciar a la tecnología y mucho menos a los avances científicos aplicados a la educación, sencillamente se trata de aceptar que el libro es irremplazable a la hora de despertar el deseo de aprendizaje y de activar las áreas del cerebro que permiten un desarrollo integral.

Se preguntan "¿Cuánto deben ocupar las pantallas en los colegios? ¿Su uso está afectando a la adquisición de competencias consideradas esenciales? ¿Se crean diferencias entre centros? ¿Los datos conseguidos con un medio digital son fiables?"

Se han conformado distintas comisiones de estudio que faciliten unas respuestas claras y contundentes." Desde hace algunos meses, este es el debate en Suecia. El lugar que deben ocupar las pantallas y la tecnología digital en las escuelas, incluido el tiempo de exposición, algo que ha sido cuestionado por los profesionales de la salud. Y va en línea con la decisión que adoptó el Ayuntamiento de Barcelona para sus escuelas infantiles, eliminando los aparatos tecnológicos de las aulas".

En Colombia se requiere un equipo de investigación que permita conocer el impacto del uso de la tecnología en el cerebro y la calidad de aprendizaje de nuestros niños. ¿Las inversiones realizadas hasta el momento han aportado un desarrollo cognitivo, humano y tendiente a una constante formación de los estudiantes o por el contrario los ha sumido en una letargia claramente perceptible.?



En nuestro municipio de Pasto hemos insistido ante las autoridades educativas sobre la necesidad de conformar grupos de investigación que permitan determinar los avances o retrocesos de la educación por varios factores que nos inquietan y perturban. No existen respuestas, únicamente un mutismo aterrador que nos indica desinterés y desconocimiento del tema. No basta un título de doctor si no se aplica en terreno real y fértil como el educativo, las falencias existentes indican negligencia y el desinterés por abordar un tema que como sociedad nos obliga a asumirlo. Hace algunas semanas envié esta petición y ofrecimiento a nuestro secretario de educación sin que exista un pronunciamiento al respecto: "Mi estimado doctor, buen día. Deseo formularle una propuesta Pedagógica y educativa. Me encuentro adelantando una investigación sobre neurociencia y aprendizaje y el poder de las emociones. Científico, nada de positivismo. La idea es entregar un libro al respecto. Puede generar nuevos modelos pedagógicos, los actuales se agotaron. Le dejo esta inquietud que puede ser un legado suyo a nuestra educación. Un abrazo". Que el lector saque sus propias conclusiones.



En Suecia los resultados obtenidos obligaron sensatamente a la ministra del ramo a reconsiderar varias decisiones por cuanto se consideran que fueron producto de una "acriticidad" y una ola inusitada de tecnología sin un estudio previo y crítico. "Fruto de ese debate, la nueva ministra de Educación, Lotta Edholm, ha aplazado la estrategia de la Agencia Nacional de Educación Escolar (Skolverket) en su plan digital, que fue presentado en diciembre de 2022. Entonces, la ministra ya escribió en un artículo contra la “actitud acrítica que considera la digitalización como algo bueno, independientemente de su contenido”, lo que lleva a “dejar de lado” los libros de texto, que, según señaló, tienen “ventajas que ninguna tableta puede sustituir”.

Fortalecer bibliotecas escolares, capacitar a los bibliotecarios, fomentar el uso de textos y libros es una tarea primordial de los directivos de las instituciones educativas y de quienes gerencian el sector en las diferentes ciudades y municipios de Colombia. No pueden continuar de espaldas a estudios tan serios y contundentes. No se puede aplazar una decisión que afectará positivamente en el desarrollo y progreso de los pueblos.

Se requieren secretarios de educación competentes, no únicamente sombra de los logros ajenos o que se amparen en títulos que nada aportan al sentido crítico de los niños y adolescentes.

No se trata de rechazar o desconocer la ventaja de la tecnología en las aulas o en la escuela, "La ministra no niega el aprendizaje de la competencia digital de los niños, no elimina las pantallas, pero no va a invertir más en la tecnología y pone el énfasis en el papel. “El informe Pirls (sobre comprensión lectora) es una señal de que tenemos una crisis de lectura en las escuelas suecas. En el futuro, el Gobierno quiere ver más libros de texto y menos tiempo de pantalla en la escuela”.

Hace poco publicamos un artículo alertando sobre la preocupante noticia de que ocupamos el último lugar en competencias lectoescritoras y llamamos la atención al respecto a nuestras autoridades educativas, ningún comentario, ninguna medida, ninguna solución, alternativa o propuesta de solución. Como si nada pasara, como si no fuera con nosotros, como si nuestros niños no merecieran respeto en sus procesos de educación y aprendizaje.

No obstante este campanazo de alerta en Suecia "se debe recordar que Suecia, un país de 10 millones de habitantes, obtuvo una puntuación en el Informe Pirls 2021 de 544, situándose por encima de la media europea (528), la española (522) y la catalana (507). Pero esta cifra ha caído 11 puntos respecto al informe de 2016". Aquí, en nuestro país subdesarrollado nada importa un informe que vanamente hemos intentado difundir en el intento de sensibilizar a nuestras autoridades educativas. Vamos de últimos y descenderemos aun más en la escala global debido a su miopía mental y cerebral. En opinión de la Ministra y su equipo asesor "es preocupante que la capacidad de lectura esté disminuyendo entre los niños y los jóvenes por lo que las escuelas suecas deben volver a lo básico. “Hay que centrarse en competencias básicas como la lectura, la escritura y el cálculo”, afirmó recientemente Edholm según algunos diarios suecos".

Se debe brindar al educador espacios de innovación, no someterlo a una mera labor de espectador o cumplidor de formatos y simples exigencias "acríticas" que no contribuyen significativamente en la educación desgastando un verdadero potencial en las aulas. Se adolece de verdaderas bibliotecas, equipos de investigación, seguimiento y fortalecimiento de experiencias significativas y de gran impacto. Nos hemos encerrado en el aula, sometiendo al niño y al adolescente a un tedio terrible y embrutecedor, un mundo de silencio que se puede determinar como un vulgar adoctrinamiento o adiestramiento escolar.

Se requieren maestros investigadores, artistas, músicos, escritores, innovadores o visionarios. Con ellos conformar equipos de investigación qué brinden lineamientos de educación y pedagogia. Muchos de ellos se pierden en las aulas obligados al cumplimiento de unas tareas que no permiten la aplicación de su saber y que los somete a unos currículos vacíos y sin sentido alguno. En ello se encuentra el futuro de nuestra educación.

Lo acontecido en Suecia, España y gran parte de Europa, debe alertarnos, volver al sentido crítico superando esa acriticidad que nos subyuga. "Diversos estudios subrayan que el formato papel es mejor que el digital en el aprendizaje de la lectura, según el profesor de Educación de la Universidad de Barcelona, Enric Prats. “Sabemos que lo que más ayuda es la lectura en papel, sosegada, larga y si se acompaña de la voz, mucho mejor”, apunta. Sin embargo, duda de que el cambio de digital al libro resuelva por sí mismo la comprensión lectora. A su juicio esto es un aspecto que compete a todos los maestros (no solo al de lengua) y que ayudaría generar un hábito de la lectura en los niños, aún sabiendo que es un objetivo que no se logrará en todos ellos".

Volver al libro, al texto, al papel, a las hojas y lecturas que colmaron de luz nuestra niñez, que encendieron la imaginación y nos formaron en la sensibilidad de la misma vida. Tarea inaplazable de rectores, ministros, coordinadores, secretarios de educación y educadores.

Consideramos que *Además de volver a los aprendizajes esenciales como la lectura, el Gobierno sueco también quiere que el maestro se centre en su labor docente. El Ministerio de Educación anunció el miércoles la creación de una comisión para analizar la carga burocrática de los profesores.

Ojalá nuestros secretarios de educación se tomen la molestia de leer y comentar estas inquietudes periodísticas. Ciegos y sordos como son pierden el respaldo de su gremio, sus docentes y sus niños y adolescentes qué viven en carne propia la desidia de estos personajes soberbios y altaneros