El lucrativo negocio de Sofia Vergara fuera de las cámaras de televisión

La barranquillera no sólo se ha ganado el título de actriz, sino también el de empresaria. Le mostramos algunos de sus negocios y el que se añade a la lista

Sofía Vergara es una de las colombianas más reconocidas internacionalmente, la barranquillera logró lo que muchos actores nacionales desean, conquistar a Hollywood y sus grandes pantallas. La actriz y modelo ha participado de importantes largometrajes como ‘Dos locas en fuga’ y la famosa serie ‘Modern Familia. Lo que pocos conocen es su faceta de emprendedora en la que lleva trabajando desde hace varios años y a la que hace pocos meses añadió un nuevo proyecto. Aquí le mostramos algunos de los negocios de Sofía Vergara que le han otorgado el título de empresaria.

La barranquillera cuenta con varias colaboraciones, las cuales le han permitido tener su propia línea de ropa y zapatos; junto a Payless Sofía Vergara creó una colección que era exclusiva para los mercados de América Latina y el Caribe. Por otro lado, en colaboración con Waltarmart, la actriz lanzó ‘Sofía Jeans’ una línea en la que no solo ofrece pantalones, sino también shorts, blusas y vestidos.

La colombiana también tiene una firma de gestión de talentos llamada 'Latin World Entertainment', fundada junto a Luis Balaguer en 1994. Además de una marca de lencería llamada 'EBY’ y una empresa de medios digitales con enfoque latino, llamada ‘Raze'

A estos diferentes negocios, Sofía Vergara en junio quiso apostarle al cuidado de la piel con su marca ‘Toty’. De acuerdo a lo que ha dado a conocer la barranquillera, el nombre de esta empresa está relacionado con un aspecto de su vida en Colombia. “En Barranquilla, Colombia de donde yo soy todo el mundo tiene un apodo y el mío era ‘Toty’, porque mi hermano mayor Rafael, no podía pronunciar mi nombre Sofí”

En uno de los principales video promocionales de ‘Toty’, la actriz de Modern Family tuvo la idea de esta línea de ‘Skincare’ a sus largos días en la playa. “Creciendo en un lugar tropical, en el Caribe, hacíamos todo bajo el sol. Adorábamos el sol y en ese momento no sabíamos que el no lo hacía de vuelta. El cuidado solar es mi prioridad, recuerda ‘Suncare Always, siempre bonita’”.

Toty fue creada en conjunto con Cantabria Labs, un laboratorio que desarrolla distintos farmacéuticos y cosméticos, entre sus marcas se encuentra Heliocare.