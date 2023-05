Los líos que podría tener Germán Bahamón por ser socio de Zuluaga Coffee, competencia de Juan Valdez

.Publicidad.

El 30 de marzo de 2023, el empresario huilense Edwin Valencia Rodríguez estaba desconcertado por su exclusión de la nómina de diez finalistas de los cuales saldría la terna para la elección de nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Ejerció entonces un derecho de petición para que la propia entidad le explicara qué tacha había encontrado en su hoja de vida.

La respuesta no tardó mucho. La Federación le respondió en un extenso oficio que se encontraba incurso en una violación al régimen de incompatibilidades por ser socio de la Comercializadora Internacional Floval Group Inversiones, empresa dedicada a la venta de café tostado y molido.

Según los Estatutos de la Federación, a su gerencia no puede llegar alguien que sea “propietario, socio, asociado o empleado de una entidad cualquiera que por su naturaleza y objeto esté dedicada a la compra, transformación o exportación de Café”.

La respuesta al derecho de petición fue enviada con copia al presidente Gustavo Petro, al entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Así, la Federación buscaba dejar constancia de que no permitiría que en el proceso de elección de quien habría de suceder a Roberto Vélez Vallejo fueran vulnerados ni sus estatutos ni su Código de Ética y Buen Gobierno.

La sorpresa de Valencia y de otros aspirantes al cargo fue grande el viernes 28 de abril cuando se produjo la elección de Germán Alberto Bahamón y trascendió que sus vínculos con la industria del café serían aún más estrechos que los del excandidato descalificado. Según un registro mercantil -que no ha sido renovado- la nueva cabeza de la Federación venía gerenciando la empresa Inversiones Agroprincipado S.A.S. En el registro se lee que el objeto de esta sociedad es la representación, distribución, comercialización, exportación, importación de bienes y servicios, compra y venta de toda clase de materia prima, productos y subproductos del sector agropecuario y agroindustrial”.

La actividad económica reportada ante la DIAN y la registrada en la Cámara de Comercio es aún más específica: La eliminación de la cafeína al café trillado, el tostión del café trillado y la molienda del café.

La presunta incompatibilidad fue denunciada ante la Fiscalía, antes de la elección, por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, ya que, según director, el abogado Pablo Bustos, cuando el ahora gerente de la Federación firmó la declaración que daba fe de que no incurría en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad omitía una información más que relevante y podría haber cometido entonces el delito de falsedad. Esa declaración se supone firmada bajo la gravedad del juramento, lo que jurídicamente tiene implicaciones de fondo.

Su doble condición de socio de una firma cafetera y de gerente de la Federación dejaría a Bahamón enfrentado a dualidad porque tendrá injerencia en el manejo de los recursos parafiscales administrados por la entidad, confiados mediante el Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café.

La información disponible en el mercado indica que inversiones Agroprincipado S.A.S. es en la actualidad es competidora de Procafecol, empresa de la Federación Nacional de Cafeteros encargada de promover en todo el mundo el consumo de Café Premium cien por ciento colombiano, a través de la marca Juan Valdez Café. Una de las marcas que le compite, al menos en algunos de los canales de distribución y venta es Zuluaga Coffee, de propiedad de la compañía de la que es socio Bahamón.

En sus empaques de venta en el exterior Zuluaga Coffee se anuncia como un café de origen con acidez cítrica y cuerpo sedoso y compite en acreditadas vitrinas europeas con Juan Valdez, la marca por la que tendrá que jugársela ahora el gerente de la Federación.

Según el gerente de la Federación, él se retiró de la sociedad antes de aspirar al cargo y adquirió el compromiso tácito de declararse impedido en algunas de las decisiones en las que pudieran cruzarse los intereses de la Federación y los de su antigua sociedad. Sin embargo, no está registrado el documento que acredite su retiro.

Existiría también una segunda incompatibilidad de que están consignadas de manera expresa y precisa en los Estatutos de la Federación. El Literal respectivo la describe así: “Haber realizado actividades partidistas, promovido listas y en general haber realizado actividades de proselitismo político partidista en favor de algún partido, movimiento o candidato durante el año inmediatamente anterior a las elecciones cafeteras”.

En este caso no cuentan los famosos trinos que hace diez años incomodaron a Gustavo Petro, pero quizá sí Una declaración que Bahamón le dio al canal digital de La Nación, el periódico de su tierra. La periodista Claudia Marcela Medina le preguntó cómo haría para trabajar de la mano con el presidente Gustavo Petro, como se lo exige su nuevo cargo, si en el pasado reciente estuvo cerca del uribismo. Él contestó: “Yo no considero que haya estado más hacia el área uribista. Yo Creo que he sido un demócrata y en la última elección apoyé a Alejandro Gaviria”.

Según los críticos de la elección, Bahamón habría inducido a error a los ministros de Hacienda y Agricultura que apoyaron su elección y que al hacerlo generaron La molestia del propio presidente de la República, quien hubiera preferido que le elección se diera después de la posesión del nuevo jefe de la cartera de finanzas, Ricardo Bonilla. El Comité de Cafeteros, que proclama su independencia y tiene la última palabra, no tuvo en cuenta la petición de la Casa de Nariño.

Ahora el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros tendrá que asumir una postura objetiva y equilibrada en materia de negocios y en materia política y eso quiere dejárselo en claro a Petro, con quien aspira a reunirse personalmente después de que el mandatario regrese al país de su visita a España.

