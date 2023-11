Los ciclos de vida de las ideas de Petro (no importa cuándo leas esto)

Por: Mateo Duarte del Castillo |

noviembre 30, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Hay un clásico de U2 llamado Sunday Bloddy Sunday que empieza con la frase: “No puedo creer las noticias de hoy”, bueno, hoy me pasó lo mismo al ver la última idea de Petro en su cuenta de X donde aparece el mapa del Darién atravesado por una línea verde, línea que el mandatario sugiere sea un tren que atraviese todo el tapón con la frase “para que lo piensen” me tocó corroborar que no fuera una cuenta parodia y no, no era fake, era la verdadera.

Entonces uno empieza a ver un patrón, Petro bota ideas de todo tipo al azar con cierta regularidad a ver que le liga, a ver cuál madura; es algo así como un cuarentón recién divorciado que no sabe usar Tinder y cree que Facebook es para conseguir pareja, entonces empieza a escribirles a contactos femeninos que no conoce palabras como hola bb, buen día hermosa, a ver que le liga, botando globos a diestra y siniestra a ver cuál de pronto le responde.

Cada vez que el expresidente “el pollo” Michelsen (1974-1978) hablaba se decía que ponía a pensar al país, ahora cada vez que Petro habla pone es a agarrarse al país y acá está una parte importante del ciclo de vida de esas ideas, el bochinche mediático: los petristas furibundos dicen que la propuesta (cualquiera que sea) es de visionarios, de genios y la derecha (cualquiera que sea también) grita que es de dictadores del foro de Sao Paulo, entonces se agarran a muerte en X, se demandan mutuamente ante la fiscalía, y la nulidad esa de Levy Rincón saca un video defendiendo la idea ¿y el centro? Meh, eso no existe acá son como un fantasma se sabe que andan por ahí, pero nadie los ve.

Entran a escena entonces los empresarios, la rama Judicial, los centros de pensamiento a explicarnos que la idea no es viable desde lo jurídico, lo económico., lo ético, lo religioso y lo ambiental ¿-se imaginan la hecatombe ecológica que sería atravesarle un tren a la selva-? y le desbaratan en mil pedazos la idea al presidente.

Fue muy triste ver por ejemplo como Petro trasladó todo su despacho a la Guajira y gobernó desde allá unas semanas, tomó agua picha con los indígenas, luego se enfermó obviamente y luego se insoló, pero logró sacar 13 decretos de emergencia económica para la región, y entonces al día de hoy la corte constitucional le ha tumbado 10, qué cosa tan triste -repito- todo ese esfuerzo para nada pero me preguntó ¿por qué nadie le avisó o redacto o comprendió que eso iba a pasarle? ¿no hay gente en el gobierno que sepa de eso y lo hubiera prevenido?

Pero Petro sigue adelante botando globos por eso no importa cuando lea esto apreciado lector, porque quedan dos años y medio de este gobierno donde en cualquier momento aparecerán propuestas que parecen que se le hubieran ocurrido mientras se lavaba los dientes, podría ser la semana entrante cuando se acabe el escándalo del tren que atraviesa el tapón del Darién, o en un año con la propuesta de hacer una Petro Coin también conocida como “el bit coin del amor” que en su versión beta o de prueba solo servirá para reclamar subsidios, pero que después no pasará de ahí porque será diseñada por alumnos del SENA con el sistema operativo Windows 7 y no será compatible con nada en la actualidad.

Así estamos y así estaremos 2 años y medio más.