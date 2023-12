Los 34 peajes en carreteras claves que van a subir de precio

.Publicidad.

El pasado 15 de enero, a través del decreto 0050 de 2023, Gustavo Petro dio la orden de no subirle a los peajes 34 que están a cargo de la Nación. Este no cobro, aunque fue un alivio para los conductores que transitan por algunas de las carreteras del país, fue también un gasto extra para el Gobierno. La nueva orden por parte del Gobierno Petro es que los peajes a los que no se les subió el precio en enero de 2023 van a tener el incremento que se dejó de cobrar, más el incremento que por ley, según el IPC, se les tenga que hacer.

Le también: Los dueños de 9 grandes carreteras podrían quebrarse si Petro no libera los peajes

..Publicidad..

Desde que Petro emitió la orden de no subirle a los peajes el Gobierno ha tenido que pagarle mensualmente a la concesionaria que recauda el valor de estos peajes, cerca de $ 1.400 millones, por cuenta de una cláusula de compensación por riesgo, que está incluida en el contrato por cuenta de aquellos eventos en el que se materialice un riesgo a cargo del Invías.

...Publicidad...

El no aumento en el valor de los peajes para el año 2023, que fue una medida antiinflacionaria de Petro, le significó recoger menos efectivo de lo que en su modelo económico calculó al momento de realizar la oferta al concesionario Unión Temporal Peajes Nacionales, que tiene a su cargo la operación, administración y recaudo de la tasa de peaje con recargo electrónico (IP-REV) y recaudo manual en las estaciones de peajes, así como la operación y administración de las estaciones de pesaje, áreas administrativas y centros de control de operaciones que se encuentran a cargo de Instituto Nacional de Vías – Invías.

....Publicidad....

Dicha disminución en ingresos por no haberle subido el precio a los peajes, la concesionaria la consideró como un factor de riesgo de Invías para la ejecución del contrato; factor de riesgo que corrigió mediante una cláusula que obligó al Ministerio de Transporte compensarle económicamente a la unión temporal el 16.875 % de los $ 8.518.625.175, que son un poco más de $1.400 millones.

Los peajes que mantuvieron en 2023 el precio de 2022 y que a partir del año entrante van a subir gradualmente son: