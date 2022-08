Lo que se sabe: de dónde venimos; y lo que no se sabe, para dónde vamos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

En el mundo se sabe:

Que el ‘modelo neoliberal’ falló:

Porque no respondió a las expectativas económicas

Porque aumentó las desigualdades, tanto entre países como dentro de las poblaciones

Porque generó pobreza bajo la forma de nuevos pobres

Que el sistema democrático está en deterioro

Porque el elector es sujeto de manipulaciones de las cuales depende

Manipulaciones de la información, que siempre es orientads

Manejado a través de algoritmos que determinan su comportamiento

Porque la búsqueda del poder es la motivación de la política (no el servicio público)

Porque el clientelismo alrededor de votos a degenerado en corrupción alrededor de los contratos

Que el orden geopolítico está cambiando y el unipolarismo desaparece

Que estamos ante una re alidad consistente en nuevos factores de producción (inteligencia artificial, robótica, ), que funcionan alrededor de sistemas nuevos (apps, megaverso, etc. ) y crean nuevas formas de relacionarse con el sistema productivo (emprendimientos sin jefes ni oficinas).

Que los problemas que enfrentamos ya no son individuales sino colectivos: pandemias, cambios climáticos, terrorismo.

Que la ‘transición energética’ no es una opción sino la única posibilidad de supervivencia

Que el tema del futuro no es como aumentar la generación de riqueza sino como distribuirla

Existen alimentos de sobra para la humanidad pero millones mueren de hambre

Lo que se gasta en armamentos pagaría la educación y la vivienda de todo el mundo

Puntualmente la economía colombiana tiene:

Una inflación galopante

Un déficit fiscal desbordadp

Un altísimo desempleo crónico

El agujero negro de los subsidios estructurales a la gasolina

Un modelo extractivista alrededor de los hidrocarburos

Una deuda social con programas montados y por montar, pero sin financiación

Están presentes ya ‘institucionalizados’:

Unos frentes insurgentes sin expectativa de triunfo

Unas estructuras delincuenciales alrededor de la minería, de la droga, del sicariato

Un entramado que vincula el camino a la riqueza personal y el poder político

Unos medios de comunicación en poder de y al servicio de intereses personales.

¿A quién se le ocurre que el cómo enfrentar y armonizar todos estos aspectos depende de una buena capacidad de administración? ¿En verdad se espera que por la presencia de una persona (en este caso Petro), pero siguiendo funcionando de la misma forma, se encuentren soluciones? ¿Tiene sentido la exigencia de que mantengamos y defendamos nuestros modelos político, económico y social, y al mismo tiempo pretendamos dar respuesta a todas estas problemáticas? O por el contrario, la premisa mayor es que con los modelos que tenemos nunca podremos salir adelante y por lo tanto cambios revolucionarios es lo que se requiere.

Claro que se necesita la sacudida de una drástica Reforma Tributaria con todas las consecuencias que pueda producir si queremos que algo cambie.

Claro que se tiene que reconocer que entre el Derecho a La Paz y el Derecho de Propiedad (ambos constitucionales) debe darse prioridad al primero.

Claro que no es la ‘teoría económica ortodoxa’ y el manejo con la misma la que nos permitirá salir de la actual encrucijada y acomodarnos para el futuro que se pronostica.

Claro que toca salir del modelo de subdesarrollo que no ha superado el régimen feudal tanto en lo social como lo económico para el campo.

La expectativa que da Petro es por las ‘locuras’ que adelante, si no no lo hubiéramos escogido ni esperaríamos nada ‘revolucionario’ de él.

Son los principios y los propósitos que presenta (utópicos, idealistas o ‘populistas’) los que determinan si las propuestas son buenas o no; no es sobre la base de cómo se calificarían de acuerdo a los parámetros anteriores lo que debemos evaluar.

Quién sabe si no sería tan malo que, como los toros bravos, Petro reaccionara embistiendo más duro ante las puyas que recibe.