Lincoln Palomeque y otros galanes perdidos de la televisión colombiana

Por más éxito que puedan tener nuestras estrellas, son tan precarias las condiciones, la estabilidad laboral, que en cualquier momento pueden ser borrados del mapa. Muchos estaban en sus años gloriosos, en la cima con su talento, escultural figura y belleza que todos los canales los querían de protagonistas y auguraban carreras exitosas; de un momento a otro les perdimos el rastro y ahora solo brillan por sus años de ausencia.

Lincoln Palomeque

Quizá muchos aún recuerden, y hasta extrañen, a Lincoln Palomeque cuando no solo era uno de los galanes de la televisión, sino que se ganaba el corazón de Carolina Cruz hasta convertirse en una de las parejas más envidiadas por muchos colombianos. Sus personajes en novelas como Padres e hijos, Lorena y Allá te espero quedan en el recuerdo y hasta generan un poco de nostalgia para aquellos que alcanzaron a disfrutar al actor en territorio nacional. Pues fueron las cadenas internacionales quienes supieron aprovechar el talento del actor, productoras como Telemundo, Fox y Televisa ocupan los días de Lincoln.

Rafael Novoa

Son casi 5 años donde no se ve al bogotano, reconocido por sus papeles principales en novelas como Pura Sangre y A corazón abierto, en las pantallas colombianas. Sin embargo, Rafael Novoa continúa apostándole a la actuación en otros países. Después de una larga carrera en la televisión colombiana, el actor inició su participación internacional en producciones mexicanas y estadounidenses como Mañana es para siempre y El Talismán. Desde marzo del 2021, el actor participa de la serie española La templanza, estrenada en Amazon Prime Video con 10 episodios de 50 minutos cada uno. Novoa comparte elenco con la también colombiana, y radicada en España, Juana Acosta.

Marlon Moreno

Conocido por su papel de El Capo, es uno de los actores colombianos más talentosos, sin embargo, su carrera también ha sido un espinoso camino. En el 2014, Fox Telecolombia, la productora con la que tenía un contrato de exclusividad, le dijo que no iba a ser renovado. Empacó maletas, se fue del país sin saber en aquel entonces que sería la mejor decisión de su carrera. Años después, tras haber logrado otros éxitos por fuera, terminó volviendo a Colombia en el papel del villano de La Venganza de Analía, otra vez el país se rendía a sus pies, su interpretación confirmó que es el mejor de este país y que los colombianos extrañaban verlo en la televisión.

Manolo Cardona

Saltó al estrellato en Padre e Hijos, fue uno de los pocos actores de la telenovela junto con Diego Cadavid que debutaron en la actuación lejos de la sombra de su primer debut. Con solo 25 años, Manolo firmó un contrato de exclusividad con Telemundo, lejos de Colombia se convirtió en el rostro de telenovelas, propagandas y eventos no pasó mucho para que se hiciera conocido en Latinoamérica, pero su plan era ambicioso y aspiraba a incursionar en el cine. Así ocurrió, debutó en Hollywood junto a la ganadora del Oscar, Hilary Swank, en Prueba de Fe (The reaping) y junto a Sharon Stone en Border Run. No demoró para que Disney lo llamara, lo querían de inmediato en el film ‘Un Chihuahua en Berverly Hills’.

Manolo alcanzó el éxito en la televisión y el cine, pero quería más. Junto a sus hermanos Frank y Juancho crearon la productora 11:11. El proyecto era ambicioso quería darla a conocer por todo lo alto y llevó a las salas de cine El cartel de los sapos, su esfuerzo se reconoció cuando la película fue escogida para representar a Colombia en los premios Oscar a mejor filme en lengua no inglesa. Con su productora Manolo le provee contenido al Canal RCN, pronto se extendió a México para TV Azteca y Claro Video ganándose terreno en República Dominicana y así ha ido ampliando el horizonte del mundo de la actuación al del empresario de la televisión.

Jorge Enrique Abello

Después de Betty la fea, Jorge Enrique Abello siguió teniendo papeles relevantes en la televisión nacional. Protagonizó novelas como La Costeña y el Cachaco, En los tacones de Eva y Anita no te rajes, en Miami. También tuvo otras participaciones destacadas en Merlina mujer divina, A corazón abierto, Aquí no hay quien viva y Graduados, entre otras. Abello ha sabido mantenerse vigente en la farándula colombiana, aunque aún hoy se le sigue recordando como Don Armando y haberse alejado de los canales nacionales.

