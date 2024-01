El campeón que quiere hacer lo que Millonarios y Nacional no pudieron, contratar a Wuilker Fariñez

Deportivo Pereira preguntó por el arquero e iniciaron las negociaciones. No hay duda que Leonel Álvarez quiere tener seguridad en el arco matecaña

.Publicidad.

Iniciando 2024, Atlético Nacional quiso romper el mercado de fichajes de la Liga BetPlay intentando repatriar a Wuilker Fariñez desde Francia. El arquero venezolano estaba en Lens, en donde no había tenido gran protagonismo, y volver a uno de los históricos de Colombia no le pareció mal. Aun así, los exámenes médicos dilapidaron la posibilidad y, tras la negativa, Millonarios mostró interés. Su antiguo club lo quería de vuelta y ofertaron por él, pero como con el verdolaga, las negociaciones no llegaron a nada. Parecía que el destino del portero estaba lejos de Colombia; pero ahora, Deportivo Pereira le guiñó el ojo.

| Vea también: Un gurú del ciclismo colombiano llega a ESPN a remplazar a Mario Sábato; tuvo historia con Caracol

..Publicidad..

Las intención de Deportivo Pereira de devolver a Wuilker Fariñez a la Liga BetPlay

Casi como una chiva, el periodista Julián Lopera publicó en su cuenta de X que las directivas matecañas habían iniciado conversaciones con el portero venezolano para su llegada a la Liga BetPlay. Hay que recordar que después de que Nacional lo rechazó, y que él le dio la negativa a Millonarios, el arquero firmó su salida de Lens y quedó como agente libre. Así las cosas, Deportivo Pereira entró a hablar directamente con su representante, que no vio con malos ojos llegar al equipo de la Perla del Otún, e inició las conversaciones.

...Publicidad...

🚨 Deportivo Pereira está en negociación con el portero Wuilker Fariñez 🇻🇪, quien es ahora agente libre tras la rescisión de su contrato con Lens 🇫🇷. pic.twitter.com/RTwN4xMoId — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 23, 2024

Ahora bien, la llegada del futbolista aun no es un hecho en este momento, y los acuerdos entre ambas partes se siguen llevando a cabo. Sin duda alguna, una de las condiciones más problemáticas para Pereira sería el tema del salario, pues Fariñez estaba devengando aproximadamente 200 millones de pesos mensuales en el equipo francés. Aun así, con las entradas económicas que tuvo el equipo gracias a su actuación en la Copa Libertadores 2023, tendría unos buenos ahorros para finiquitar el fichaje. Además, Wuilker no se pondría bravo de llegar a un campeón de Colombia.