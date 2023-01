¿Les cobra hasta la gasolina? La tacañería de James Rodriguez con las mujeres que sale

Según Carlos Vargas, chismoso estrella de la red, al ídolo de la selección no se le cae un peso a la hora de invitar a las chicas que lo buscan

James Rodríguez reverdece en Grecia. Es una buena noticia. Parecía que ya su fútbol lo había abandonado. Desde los años del Real Madrid y del Bayern James había entrado en una espiral descendente que lo llevó al fútbol de Catar en donde fracasó por completo. Su llegada al Olimpiakos ha revestido para él una nueva oportunidad de brillar. Goles, jugadas, pases, a sus 31 James se alista ara un regreso triunfal. Sin embargo no todas las noticias son buenas.

Según lo dijo Carlos Vargas, uno de los chismosos más queridos de los colombianos, a James no se le cae un peso cuando sale con las chicas. ¿Sería Kimberly Reyes quien le dijo a Vargas que James no es precisamente un hombre amplio con las chicas que pretende? Porque, como lo confesó en plena emisión de la Red, James sería un tacaño de miedo. Sus compañeros del programa le recomendaron a Vargas ser más prudente pero él no entiende de sutilezas y si tiene la información es porque algo sabrá.

Tacaño o no celebramos que James está de vuelta con su magia habitual. Eso sí, no importa cuánto gane, al parecer es poco lo que retribuye. Una tristeza para todos aquellas que anhelan salir con el ídolo.