El defensa colombiano hace rato que está desaparecido; y desde el Everton ya le están sacando el cuerpo. Para 2023 no seguirá en el club

Ni el final de la temporada 21/22, ni el inicio de la 22/23 fueron buenas para Yerry Mina. El jugador ha pasado de lesión en lesión; y a estas alturas, se ha convertido en un peso que las directivas del Everton ya no pueden soportar. Por eso, desde la cabeza del equipo inglés estarían viendo la posibilidad de sacar al defensa nacido en Guachené, quien termina contrato en junio del 2023.

Y es que desde que se lesionó en la primera fecha de la Premier League, Yerry Mina no logró volver a tener la regularidad que esperaba. Después de su recuperación, el jugador volvió a lesionarse en un amistoso que se disputó durante el parón del mundial, en noviembre; y poco a poco fue relegado por el técnico Frank Lampard, hasta quedar prácticamente en el olvido.

Es tan preocupante el tema de las lesiones del obelisco, que en el Everton ya no tienen ni una luz de esperanza sobre él; y parece que no le harán una oferta de renovación. "Yerry Mina tiene contrato con el Everton hasta junio de 2023 (...) El club inglés no hará ningún esfuerzo por quedarse con el defensa" aseguró el portal Goal de Brasil.

Yerry Mina tem contrato com o Everton até junho de 2023 e em janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O clube inglês não fará esforço para manter o zagueiro e se chegar uma proposta pode libera-lo @GoalBR pic.twitter.com/0fY7BuEvZl — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 20, 2022

Sin embargo, el defensor continua haciendo su trabajo y busca ser tenido en cuenta en el regreso de la liga inglesa este 26 de diciembre.

No hay duda que el presente de Yerry Mina es entristecedor. El jugador pasó de ser uno de los defensas centrales más cotizados del mundo, a ser la burla de todos gracias al Dibu Martínez y a perderse en el fútbol europeo. Incluso suena para volver a fútbol brasileño si no hay ofertas en el viejo continente.