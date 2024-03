Las novelas sobre dos famosos futbolistas que nunca cuajaron en Caracol y RCN; una fue un documental

.Publicidad.

RCN y Caracol siempre han estado en la búsqueda de historias nuevas y llamativas para que lleguen a la televisión colombiana. Ya hemos podido ver como utilizan la vida de algunos referentes del país para convertirla en novela. Algunas de estas historias han logrado conquistar el país, y quizás es por eso que han seguido intentando explotar esta temática. Inclusive, hubo un momento en el que algunos temas deportivos, llegaron a convertirse en producciones televisivas. Lo vimos con La Selección y La mamá del 10. Pero antes de que estas producciones vieran la luz, ambos canales tenían en mente otros proyectos con referentes de la Selección Colombia.

Las novelas de James y Falcao que Caracol y RCN querían realizar

No es un secreto que en Colombia, este par ha logrado ganarse el corazón de los colombianos. Ambos, han hecho grandes hazañas a nivel futbolístico y sus vidas llaman la atención de muchos. Por todo esto y más, los canales pusieron sus ojos en estas estrellas del fútbol colombiano. El primer canal en querer realizar una bionovela de estos deportistas fue RCN. Su estrella iba a ser Falcao García, e incluso, ya había un encargado de realizar esta producción, Herber King. Tras su lamentable partida, el proyecto se fue suspendido y los planes de que fuese una novela se quedaron en eso, en planes.

..Publicidad..

James y Falcao celebrando el gol del 'tigre' ante Japón en un amistoso disputado en 2019 - Foto cortesía: FCF

|Le puede interesar El recordado papel de Nataly Umaña que enfureció a Natalia París

...Publicidad...

Sin embargo, no todo fue en vano, pues al final el Canal RCN realizó un documental del samario, el cual consta de 5 capítulos. Ante la noticia de una posible novela de Falcao, Caracol Televisión no perdió el tiempo y busco montarle competencia. Por su parte, el canal de los Santo Domingo, tuvo en planes una producción sobre la vida de James Rodríguez. Sin embargo, esta historia no logró arrancar pues la suma de dinero que pedía el 10 de la selección era demasiada. Ante esta situación, Caracol decidió descartar esta idea, pero no dejaron de lado el hacer una novela parecida. Fue así como decidieron darle vida a La mamá del 10.

....Publicidad....

Un gran giro, pues sin duda alguna esta producción le dio muy buenos resultados a Caracol Televisión. Sin embargo, pudo haber sido muy interesante ver una novela de Falcao y James en RCN y Caracol. Nos quedaremos con las ganas de ver algo así.

Vea también: