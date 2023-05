Las drogas el alcohol y el olvido acabaron con Maria Eugenia Dávila: esta fue su triste muerte

En un asilo en el Barrio Pasadena de Bogotá, sola, olvidada, despreciada y con un serio problema de drogadicción de la que nunca se pudo curar, María Eugenia Ávila, la leyendo de la televisión colombiana moría a los 66 años, y tras varios días en cuidados intensivos en la clínica Navarra de Bogotá. Era el 2015, y ya los millenials sabían quien era, la diva de los años 70 y años 80 quien lo tenía todo: talentos, belleza y carisma.

Se retiró de la actuación hace más de 14 años después, su último participación fue en la telenovela Amor en Custodia pero no en un protagónico como acostumbraba sino una actuación relámpago. Desde entonces se desapareció de la pantalla chica, la luz de esta gran actriz se apagaba cada día más cuando emprendió una dura batalla para no dejarse arrasar por el alcohol y las drogas. Pero nunca pudo. Nacida en Medellín, se inició en la actuación en 1959 a los 10 años y se transformó en una de las grandes estrellas de la televisión colombiana, con reconocimiento en el exterior tras participar en telenovelas como Un Ángel de la Calle, Manuelita Sáenz, La Mala Hierba, El Bazar de los Idiotas, Señora Isabel, entre otras 30 telenovela. En Señora Isabel Dávila interpretó a María Consuelo, una mujer abatida por el alcohol y con baja autoestima que catapultó directo al éxito a la paisa.

A pesar de la fortuna, la fama y la vida de ensueño que tenía, María Eugenia sufría de episodios de depresión desde joven a raíz del abuso sexual por parte de un tío materno cuando apenas era una niña y el repentino suicidio de su gran amor cuando solo tenía 16 años. Esta mezcla fue letal para la actriz que llevaba una doble vida: la de la gran estrella de televisión y una mujer sumida en el vicio que haría todo lo que estuviera en su poder para sucumbir a su adicción. Sin embargo, sus compañeros de set y equipos de producción empezaron a notar las llegadas tarde a trabajar de María Eugenia y su ausencia algunos días. Decidieron no volverla a llamar y no hubo vuelta atrás, más se sumió a las drogas y el alcohol. El dinero se le acabó y la llevó a vivir en las calles y mendigar para poder calmar su abstinencia. En los hogares de paso no la aceptaban, su actitud era insoportable y no aceptaba ningún tratamiento, corría a refugiarse en un túnel autodestructivo sin salida.