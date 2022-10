La vida feliz de Laura Moreno lejos del recuerdo de Andrés Colmenares

.Publicidad.

Laura Moreno era una joven bogotana proveniente de una familia pudiente de la capital. Sin embargo, su padre llevaba una vida bastante modesta. Vivían en un apartamento del barrio Salitre y ella estudiaba en el Colegio Agustiniano. Al terminar sus estudios se interesó por la Ingeniería Civil. Eligió la Universidad de los Andes. Ahí se reencontró con Carlos Cárdenas, un antiguo compañero de colegio. Tuvieron una relación sentimental que duró tres años. Sin embargo, el amor se acabó.

Laura Moreno conoció al joven guajiro Luis Andrés Colmenares, quien era su monitor en una clase. Intentó darse una oportunidad con él pues se mostraba bastante interesado en ella. Sin embargo, cuando llevaban apenas un mes saliendo, la desgracia invadió su vida. En la noche de Halloween del 2010 Luis Andrés Colmenares fue hallado muerto en el caño del Parque El Virrey. Las circunstancias en que perdió la vida el joven Colmenares nunca se esclarecieron y el caso pasó a la historia como uno de los más mediáticos en la justicia colombiana.

De ahí en adelante Laura Moreno vio perdida su juventud. Sus estudios universitarios se vieron alternados por las audiencias del caso. Llegó un momento en que ni siquiera podía ir a un sitio público pues ya no era una persona normal sino que era bastante conocida en todo el país. La etapa más dura fue cuando tuvo casa por cárcel durante trece meses. Por si fuera poco, los medios tergiversaban verdades y la gente en la calle la señalaba cuando la veían.

Según contó a la revista Semana en una entrevista en febrero de 2017, cuando se conoció su absolución, durante los años que duró la investigación solo se dedicaba a dos cosas: a la universidad y al caso "Me dediqué a vivir lo que venía del caso judicial, a asistir a las audiencias, a estar pendiente de todo. Este caso se volvió mi prioridad, tanto que a veces me tocaba faltar a la universidad, porque tenía asuntos a los que debía asistir en los juzgados de Paloquemao. Los abogados se han ocupado de adelantar mi defensa pero he estado muy encima del caso, saber qué pasa, entender, porque es mi vida la que está en juego".

Luego de ocho largos años de audiencias la joven Laura Moreno fue absuelta por un juez en 2017 y logró rehacer su vida. Tiempo después se filtraron en redes sociales las fotos del matrimonio de Laura Moreno que ocurrió el 23 de marzo del 2020 en una hacienda a las afueras de Villa De Leyva. Aunque no se conocieron mayores detalles del evento se supo que el novio era ecuatoriano y que la luna de miel fue en Cancún.

