El escándalo no cesa, tras el polémico video que protagonizaron Yina Calderón y su mamá, Merly Ome, en el que daban su opinión de varios creadores de contenido digital, las respuestas no se han hecho esperar, especialmente de Yeferson Cossio y la Jessu.

El comentario que más indignó a las personas en redes sociales, fue el que hicieron sobre Cossio puesto que señaló que si bien él tiene fama de ayudar a los más necesitados no le gusta algo de él “disque consume muchas drogas en las fiestas, no se me vaya a juntar con él”, dijo Ome.

Yeferson Cossio, en una publicación de los tantos perfiles que han reposteado el video le respondió a la señora. “Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, dijo para iniciar el texto.

También le dejó en claro que no tiene interés en ser amigo o conocido de Calderón, ni aún con drogas, por lo que puede estar tranquila “Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’?, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija.”

A raíz de las múltiples críticas que desató toda la situación, la mamá de la influencer decidió irse de Instagram, no sin antes aclarar sus comentarios, a través de una historia se defendió y aseguró que las personas han malinterpretado lo que trato de decir ya que ella nunca discriminó a nadie.

“Muchos de ustedes pensaron que yo estaba discriminando a una persona por consumir drogas, pero en realidad no es así, yo viví un episodio con mi hija el cual me dolió bastante y sufrí, por ese motivo le dije a Yina que no se juntara con él, porque temo que el día de mañana ella pueda entrar a ese mundo y me pueda arruinar mi vida y la de ella”, escribió Merly Ome.

