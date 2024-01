La próxima pandemia tiene nombre, y se llama depresión

Por: JOSE A. TRUJILLO ARCE |

enero 16, 2024

"Todos juzgamos actitudes, pero no nos ocupamos del dolor que las produce"

En cierta ocasión, el profeta Elías se angustió tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida (1 Reyes 19:4). Hoy las personas con sus estilos de vida poco saludables; se niegan a inclinarse como el profeta y entregarles sus angustias y dolor a Dios. Dios que da aliento a los deprimidos. “Toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente.” (Romanos 8:22). Las guerras, las rebeliones de los que están en la cárcel, las tragedias que comenten los psicópatas es prueba de esto. Los enfermos necesitan ir al médico (LC 5:31). Y hoy más que nunca, como el Profeta Elías, que clama a Dios por sus angustias. Cuando Oramos Dios nos escucha y nos pone en manos de esos buenos amigos que nos sanaran. Por eso no dudemos de salir de esos episodios debilitantes y permanentes que nos ocasionan la perdida del apetito, que nos hunde en la culpa y nos llevan a pensar en el suicidio. Dios siempre te pondrá en manos de un buen médico.

Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come.