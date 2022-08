La monja paisa que se cansó de rezar y le sigue los pasos a Esperanza Gómez

.Publicidad.

Viendo a las monjas de su colegio cuando era una niña, así fue como Yudy Pineda se enamoró de la vocación de las religiosas y quiso seguir sus pasos para convertirse en una servidora más del señor. Sin embargo, la vida le tenía otros planes, y tuvo que abandonar el oficio con el que había soñado desde los 10 años después de enamorarse de su profesor de catequesis.

"Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas… quería ser como ellas… porque se veían como tan puras…” fueron las palabras de Yudy Pineda en una entrevista con la actriz porno Amaranta Hank.

En el mismo espacio, la mujer contó que su vida dio un vuelco de 180 grados cuando una amiga le ofreció trabajar como modelo webcam. Así que Yudy Pineda, literalmente, dejó el hábito para dedicarse a la industria porno. “Una amiga me dijo ‘Yudy, vamos a empezar como modelo webcam'. Me dijo 'mira, te van a pagar súper bien'. Me hicieron la prueba de cámara, pasé”. contó.

Yudy actualmente tiene 31 años, y tras un largo tiempo trabajando frente a cámara como modelo webcam, también ha querido explorar otros aspectos de la industria del cine para adultos. A través de sus redes sociales deja ver sus sensuales sesiones y por medio de OnlyFans puede obtener más de 2.500 dólares mensuales. Y aunque no pudo dedicarse a servir a Dios, desde su profesión sigue creyendo infinitamente en él.