La miseria de Polo Polo: recomendar echar de una empresa a empleados que votaron por Petro

Muchos de los que votaron por Rodolfo Hernández no salieron a quemar buses ni a partir los vidrios de los bancos. Su forma de vandalismo fue otra, acaso más violenta: echar a los empleados de sus empresas que votaron por Petro.

Un joven humilde de Tolú, envalentonado por el uribismo, Miguel Polo Polo, recomienda en este space de twitter echar de una empresa a los empleados que decidieron votar por Gustavo Petro.

Este audio es realmente espeluznante:

Si uno realmente tiene amor por el país uno UNE, uno AYUDA a la gente. No condena al hambre a familias enteras por pensar diferente. Eso además de no amar a Colombia es no tener corazón. @MiguelPoloP Haga la oposición que quiera pero hágala con altura. No sea miserable. https://t.co/kAZgYTBAkv

