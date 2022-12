.Publicidad.

Si hubo algo que confirmó la final de la copa mundial de Catar 2022, es que el amor que sienten los hinchas del fútbol por Lio es algo de otro planeta. Es que a muchos de ellos ni siquiera les importó que Argentina ganara el mundial, solo deseaban que Messi se consagrara campeón sin importar su nacionalidad. Desde Colombia, Chile, e incluso Europa, quienes son unos enamorados del fútbol de la pulga celebraron por todo lo alto su consagración, y vivieron la final como si fueran unos argentinos más.

Los videos en las redes sociales no se hicieron esperar. Los centros comerciales, las plazas y hasta los lugares donde la cobertura es difícil que llegue, como por ejemplo la Guajira, se vistieron de fiesta mundialista solamente para ver a Lio Messi alzar la copa. Las reacciones son sacadas de un libro de ficción: lagrimas, gritos y arengas, adornaron la tarde del 18 de diciembre del 2022.

Así lo viví. En un Ranchería de la Guajira con 35 grados a la sombra. Gracias por tanto #Messi𓃵 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nVTvrhvW8C — Juan Diego Castaño (@SoyJuan_Diego) December 18, 2022

No es una fiesta solo de Argentina, asi estábamos en colombia #Messi𓃵 pic.twitter.com/Qi1kuJMxAJ — Rosemberg Porras (@RosembergPorras) December 19, 2022

DESDE COLOMBIA VAMOS ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDOOO VAMOS MESSI VAMOS VIVA ARGENTINA VIVA EL FÚTBOL pic.twitter.com/0vV6zsgbXs — David necesita fútbol (@DavidMFC99) December 18, 2022

Plaza Italia, Santiago de Chile 🇨🇱 Soy chileno, apoyo a Argentina, Messi mi ídolo, los quiero hermanos. pic.twitter.com/M2H73Q0lvO — CHILE ES DE RIVER 💀🇨🇱🐓 (@javierr_carp) December 18, 2022

Ahora sí no hay más que discutir. Si hay un jugador que merezca llevar el título del mejor de la historia del fútbol, es Lionel Andrés Messi; no solo por haber ganado la Champions, o la Copa América, o el Mundial, sino porque es el jugador que más logra emocionar a la gente. En la final de Catar nadie estaba viendo Argentina vs Francia, todos estaban viendo a Lionel Messi vs Francia.