La lámpara de Dollarcity que alumbra más que un reflector y cuesta solo $16 mil

Una tienda que tiene todo tipo de productos incluso los que no sabía que necesitaba es Dollarcity. Muchas personas van y terminan comprando más de lo que esperaban y se ‘antojan’ de muchos productos innovadores. Como la más reciente lampara recargable y multicolor que no solo tiene un precio muy asequible, un buen diseño y buena potencia si no que es todo un hit. Aquí le contamos más sobre la lámpara de Dollarcity.

Fue el tiktoker ‘el man de los descuentos’ que se caracteriza siempre por encontrar productos para ‘lichigos’ osea personas que les gusta ahorrar y comprar productos de buena calidad, quien la compró. El creador de contenido la probó en su casa y tanto la calidad como utilidad de la misma lo dejaron sorprendido. Lo primero a destacar es que en un cuarto oscuro alumbra de forma impresionante, casi como un reflector.

Otra característica es que tiene una gran variedad de tonos, 256 en total, es touch, con solo tocarla dos veces se enciende o apaga, además dejando los dedos encima puede graduar la intensidad de la luz. Pero ahí no se acaba, tiene una función para que la programe si se va a dormir, tiene batería recargable que dura 4 horas en la intensidad más alta y 8 horas en la más baja.

La conclusiones es que funciona perfectamante, es de muy buena calidad, tiene una amplia variedad de funciones y por un precio de $16.000 pesos es prácticamente un regalo que si no tiene lámpara de mesa o de colores esta es su oportunidad.

